Toronto, Canadá. El consulado de Estados Unidos en la ciudad de Toronto fue tiroteado a primeras horas del martes, informó la Policía canadiense que señaló que está investigando el incidente y que nadie resultó herido.

Vehículos de la Policía están estacionados frente al consulado de Estados Unidos después de que el edificio fuera alcanzado por disparos en Toronto, el martes 10 de marzo de 2026. ( The Associated Press )

La Policía de Toronto informó a través de sus redes sociales que a las 5:29 de la mañana del martes (9.29 GMT) recibió informes de que se habían producido disparos contra el consulado estadounidense, situado en una zona céntrica de la ciudad.

Los agentes que están investigando el tiroteo “han localizado pruebas de que un arma de fuego fue disparada” contra el edificio consular, explicó la Policía, que añadió que no tiene información sobre los supuestos autores del tiroteo.

Una marca de bala se observa en la puerta del consulado de Estados Unidos en Toronto, el martes 10 de marzo de 2026. ( The Associated Press )

Varias calles situadas alrededor del consulado están cerradas al tráfico mientras la Policía investiga los disparos.

El tiroteo contra el consulado estadounidense se produce 11 días después del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque la Policía canadiense no ha vinculado el incidente del martes con la situación en el Oriente Medio.