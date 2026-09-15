MANZINI, Eswatini — Soldados de la nación africana de Eswatini dispararon accidentalmente a dos miembros del personal del Gobierno de Estados Unidos la semana pasada, según ha informado el Gobierno de ese país.

Los miembros del personal estadounidense fueron tiroteados durante una operación contra el contrabando llevada a cabo por el ejército de Eswatini en una zona rural del noreste del país a última hora del viernes, según informó el Gobierno de Eswatini en un comunicado emitido a última hora del lunes.

Los estadounidenses sufrieron «heridas leves» y se está llevando a cabo una investigación, según declaró el martes a The Associated Press el portavoz del Gobierno de Eswatini, Thabile Mdluli.

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El Gobierno de Eswatini no identificó de inmediato al personal estadounidense ni explicó por qué se encontraban allí. El Departamento de Estado de EE. UU. afirmó que estaba al corriente de los tiroteos y que «el personal estadounidense afectado se encuentra a salvo», pero tampoco identificó de inmediato de quiénes se trataba. Señaló que estaba colaborando con el Gobierno de Eswatini en la investigación.

El portavoz del ejército de Eswatini, Sandile Gwebu, declaró a la AP que ahora se trataba de «una cuestión diplomática» que estaban gestionando ambos países y no dio más detalles.

El Gobierno de Eswatini afirmó en su comunicado que «el incidente se está tratando con la seriedad que merece».

Eswatini es un pequeño reino de unos 1.3 millones de habitantes situado en la frontera entre Sudáfrica y Mozambique. Está gobernado por el rey Mswati III, quien ostenta el poder político supremo y es el último monarca absoluto de África.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.