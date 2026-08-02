ATENAS, Grecia— Dos helicópteros griegos de extinción de incendios colisionaron en el aire el domingo mientras combatían un incendio forestal avivado por el viento al oeste de Atenas, lo que provocó que una de las aeronaves se estrellara contra el suelo, según muestran las imágenes.

Los cuatro tripulantes fueron rescatados tras la colisión, según informó el cuerpo de bomberos griego, que añadió que dos de ellos fueron rescatados sanos y salvos, mientras que los otros dos se encontraban inconscientes.

La colisión puso de manifiesto el peligro que se cierne sobre el frente más inestable de la emergencia por incendios forestales en Europa. Los fuertes vientos hicieron que las llamas se adentraran aún más en la región de la capital griega y obligaron a llevar a cabo nuevas evacuaciones; Francia vigilaba una zona aún en llamas cuatro veces mayor que París, mientras que los principales incendios de España dejaron de avanzar.

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El peligro más inmediato se encontraba en Grecia. Las llamas se extendieron por el oeste del Ática, la región que rodea Atenas, amenazando varias localidades y un polígono industrial a las afueras de Megara, mientras que las violentas ráfagas de viento impedían que los aviones de extinción de incendios recogieran agua del mar. El peligro tenía un trasfondo sombrío en una región donde el incendio forestal de Mati de 2018 se cobró la vida de 104 personas, el más mortífero de Europa en lo que va de siglo.

Más al oeste, el control del incendio no puso fin a la situación de emergencia. El mayor incendio forestal de Francia siguió confinado dentro de su perímetro tras obligar a 224,000 personas a huir, en lo que podría haber sido la mayor evacuación de civiles del país fuera de tiempos de guerra.

Todavía ardían algunos focos de fuego en una zona de 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas) arrasada por el incendio; miles de personas seguían sin poder regresar a sus hogares, y se habían movilizado cerca de 3,000 bomberos para combatir el megaincendio de Gironda y un segundo incendio, aún sin controlar, en Provenza.

En conjunto, los incendios en Francia y España han obligado a unas 300,000 personas a abandonar sus hogares y lugares de vacaciones, han dejado desiertas las localidades en pleno verano europeo y han puesto a prueba a los servicios de emergencia ante varias catástrofes simultáneas.

Los daños sin precedentes causados por los incendios ponen de relieve la creciente amenaza de los incendios forestales en Europa

Las evacuaciones masivas en Francia y España son la última muestra de la creciente amenaza de incendios forestales en toda Europa.

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El continente comenzó el año 2026 tras haber registrado el peor año de su historia en cuanto a incendios, con más de 10 000 kilómetros cuadrados (3 860 millas cuadradas) arrasados en 2025. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en las últimas cuatro décadas los incendios forestales han causado cerca de 800 muertes en gran parte de Europa.

Europa es el continente que se está calentando más rápidamente del mundo. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, su temperatura ha aumentado más del doble que la media mundial desde la década de 1980.

El cambio climático provocado por el ser humano hizo que las condiciones meteorológicas extremas que provocaron los incendios de este año en Francia fueran, como mínimo, dos veces más probables, según han descubierto científicos de World Weather Attribution en un análisis rápido realizado mientras los incendios aún estaban activos.

Los vientos huracanados paralizan el asalto aéreo cerca de Atenas

Se movilizaron cerca de 500 bomberos y 23 aeronaves, pero los vientos huracanados impulsaron las llamas a través del bosque seco y dificultaron enormemente la intervención, impidiendo que algunas aeronaves llegaran al mar para recoger agua.

Las autoridades ordenaron la evacuación de Kandili, Agia Skepi y Toutouli al ver cómo el humo se elevaba sobre las montañas. Los equipos de emergencia estaban especialmente preocupados por Porto Germeno, una localidad costera situada en el golfo de Corinto. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, fue informado de la operación.

El incendio se inició el viernes cerca de Agios Vasileios, antes de extenderse hacia Porto Germeno y adentrarse en las montañas boscosas al oeste de Atenas. Los bomberos evacuaron a 254 personas por mar el viernes y a otras 12 el sábado; a menudo, esta es la última vía de escape cuando el fuego y el humo cortan las escasas carreteras que conectan con las comunidades costeras.

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El meteorólogo especializado en incendios forestales Theodore Giannaros estimó que el incendio había afectado a una superficie de entre 40 y 50 kilómetros cuadrados (entre 15 y 19 millas cuadradas), aunque las autoridades no habían facilitado ninguna cifra oficial.

En otras zonas de Grecia, las llamas amenazaban las viviendas de Cefalonia, lo que obligó a evacuar las localidades del interior mientras los aviones realizaban lanzamientos de agua sobre la isla jónica. Los bomberos combatían otro incendio cerca de Nea Tenedos, en Calcídica.

A principios de esta semana, dos bomberos fallecieron mientras combatían un incendio en Creta, mientras que un tercero perdió la vida en el Peloponeso.

«Un bosque virgen, un paraíso, ha quedado a merced del fuego», declaró el sábado el agricultor local Minas Tzortzanis. «No hay palabras para explicar lo que ha ocurrido. Destrucción. Destrucción total».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.