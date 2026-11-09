Buenos Aires. León XIV congregó este lunes a dos millones y medio de fieles para la misa que celebró ante el Monumento de los Españoles y en el recorrido de la avenida Libertador de Buenos Aires para verle pasar en el papamóvil, en el evento más multitudinario desde que comenzó su pontificado en mayo de 2025, según informó el Vaticano con datos de los organizadores.

Una cifra que también manejaba la Policía argentina, según explicaron a EFE fuentes de la organización.

Se trata de la ceremonia más multitudinaria de su pontificado, superando la misa que celebró en Madrid o la reunión con los jóvenes durante el Jubileo en la explanada de Tor Vergata, en Roma, aunque aún queda la misa de Córdoba y Lujan donde se podría igualar esta participación.

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Habían sido también dos millones las personas que acudieron a la misa por la paz de Juan Pablo II en 1982 en este mismo lugar del barrio de Palermo.

Las multitudes se agolparon a lo largo de la avenida Libertador en los 2,3 kilómetros hacia el altar levantado a los pies del monumento.

Sólo en su recorrido a Claypole, donde se ubica Cottolengo don Orione, residencia de personas con discapacidad que visitó el papa a primera hora y que está a unos 25 kilómetros de la capital, el pontífice encontró a unas 100.000 personas en el camino, y en la puerta, esperándole, otras 3.000, informó esta organización.

Desde Claypole, León XIV regresó a la ciudad y se dirigió hacia el túnel de la intersección de la calle Olleros con la avenida Libertador, justo donde se encuentran los barrios porteños de Belgrano y Palermo.

Allí, fuera de la vista del público, el pontífice cambió el automóvil por el papamóvil para surgir de nuevo a la luz, al otro lado del túnel, en ese vehículo especial.

El pontífice se encontró, ya en su papamóvil, con la algarabía de los cientos de miles de fieles, curiosos, vecinos y turistas que se han congregado desde la madrugada a ambos lados de la avenida Liberador para encontrar un lugar donde ver al pontífice.

Un total de 25.000 voluntarios trabajan en la organización, mientras que el número de periodistas acreditados alcanza los 1.500, lo que ha generando algunos problemas en términos de cobertura y conexiones para la transmisión de la información.

Tras la misa en la avenida Liberador, el papa proseguirá su agenda pastoral con distintos encuentros durante la tarde de este martes con sindicatos, movimientos sociales y empresarios, así como con obispos e integrantes de la iglesia argentina.

Mañana, martes, viajará a Córdoba y el miércoles a Luján, localidad ubicada a 70 kilómetros de Buenos Aires y donde está la basílica que acoge la imagen de la patrona de Argentina donde también se esperan más de un millón de asistentes a los actos.