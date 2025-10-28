Dos niñas, de 5 y 8 años, murieron arrastradas por un río crecido en la comarca indígena Ngäbe Buglé de Panamá, donde se suspendieron este martes las clases por las intensas lluvias que afectan a la zona asociadas al huracán Melissa.

El suceso ocurrió en el sector de Mironó cuando la corriente sorprendió a un grupo de cinco menores de edad que se dirigían a sus casas luego de la escuela y cruzaba el río, que arrastró a las dos pequeñas, de acuerdo con los relatos de testigos publicados por la prensa local.

Vecinos localizaron el cuerpo de una de las niñas, mientras que agentes del Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantienen la búsqueda de la segunda víctima, según el diario local Crítica.

La Dirección Regional de Educación suspendió este martes las clases en ocho comunidades que han estado afectadas en los últimos días por intensas lluvias, lo que llevó al Sinaproc a decretar el pasado domingo el estado de alerta preventiva amarilla en la comarca Ngäbe Buglé.

El cuerpo de socorro elevó en las últimas horas a roja o máxima el alerta en las provincias de Veraguas, Los Santos y Chiriquí por la lluvias que son un efecto indirecto de Melissa, huracán de categoría 5, y los riesgos de desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra que ya han afectado a varias comunidades.