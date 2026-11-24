Un dron ruso violó brevemente la madrugada de este martes el espacio aéreo de Polonia durante un ataque contra objetivos del oeste de Ucrania, según informó el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas polacas, que activó su defensa antiaérea y autorizó su derribo, aunque finalmente no abrió fuego por el riesgo para la población civil.

“En respuesta a la amenaza, el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas Polacas activó las fuerzas y medios necesarios del sistema de defensa aérea. El objeto fue rastreado de manera ininterrumpida por sistemas de radar militares a lo largo de toda su trayectoria de vuelo”, precisa el mensaje publicado en X.

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La aeronave no tripulada penetró durante unos minutos en el espacio aéreo polaco, en la zona fronteriza de Dorohusk, junto a la frontera de Ucrania, según fuentes militares.

El mando polaco explicó que se emitió autorización para derribarlo, pero que, tras cambiar de rumbo hacia el este, se decidió abstenerse de utilizar armamento “debido al riesgo persistente de causar daños”.

La nueva incursión llega apenas cuatro días después de que tres misiles de crucero rusos entraran el pasado viernes en territorio polaco y se estrellaran en el sureste del país, según confirmó la Fiscalía polaca.

Varsovia calificó entonces los hechos de “provocación intencionada” de Moscú y reportó el asunto a la OTAN.