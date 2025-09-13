El pasado 10 de septiembre, el influencer conservador, Charlie Kirk, fue baleado en el cuello mientras se encontraba dando un discurso en la Universidad del Valle de Utah.

15 Fotos Fue un aliado cercano del presidente Donald Trump.

Momentos más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su muerte por medio de la plataforma Truth Social:

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo transmitimos nuestro más sentido pésame a su preciosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!“.

PUBLICIDAD

Kirk era conocido en plataformas digitales por ser un aliado muy cercano a Trump y ser cofundador de la organización juvenil conservadora, Turning Point USA, la cual se encarga de llevar la visión de los estadounidenses conservadores a todos los campus universitarios de Estados Unidos.

Tras su fallecimiento, distintos aliados de Trump han lamentado lo sucedido con el creador de contenido de 31 años, entre ellos el mexicano Eduardo Verástegui, quien compartió en redes sociales un emotivo mensaje de despedida.

Verástegui dedica mensaje de despedida a Charlie Kirk

Las imágenes antes de la tragedia, fueron difundidas en la red, en ellas se veía a Kirk hablando con los jóvenes y respondiendo preguntas.

El actor mexicano y activista político, compartía muchos de los ideales conservadores de Charlie Kirk al ser seguidor de Trump, por tal motivo lamentó su repentina muerte y compartió una foto junto al influencer.

Hermano @charliekirk11, tu valentía y tu fe iluminan el camino de millones.

Tu legado nunca morirá; vivirá en cada corazón que luche por la verdad.



Con gratitud por todo lo que hiciste en defensa de la fe, la vida, la familia y las libertades fundamentales.



Descansa en paz en… pic.twitter.com/nFs9WLjwuF — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 11, 2025

“Hermano @charliekirk11, tu valentíay tu fe iluminan el camino de millones. Tu legado nunca morirá; vivirá en cada corazón que luche por la verdad. Con gratitud por todo lo que hiciste en defensa de la fe, la vida, la familia y las libertades fundamentales. Descansa en paz en los brazos de Dios.”, escribió Verástegui al pie de la foto.