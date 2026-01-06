Egipto inició una nueva campaña para abordar la cada vez más aguda “crisis” de los perros callejeros con un programa para esterilizar millones de animales en las calles del país en lugar de matarlos, entre quejas diarias de mordeduras a niños y ciudadanos que, según medios locales, llegaron a hasta un millón de casos al año.

Un comunicado difundido este martes por el Consejo de Ministros indica que la primera fase de una nueva estrategia bautizada ‘Egipto sin rabia 2030’ ha comenzado en el campo en el barrio cairota Ein Shams “por ser una de las zonas donde se han recibido más quejas sobre este problema”.

“El objetivo es intervenir tempranamente para reducir el fenómeno y minimizar los riesgos”, apuntó la nota, reiterando que se trata de “la primera fase de campo de la campaña nacional para esterilizar y vacunar a los perros callejeros en las calles y plazas”, en un “paso estratégico que refleja un cambio cualitativo en el tratamiento de la cuestión de los animales callejeros”.

No hay una cifra exacta del número de perros callejeros en Egipto, si bien varios medios oficiales estiman en hasta 40 millones el número de esos animales en las 27 provincias del país de los faraones, que cuenta con una población de alrededor de 110 millones de habitantes.

Varias autoridades, citadas últimamente por medios locales, cifran en hasta un millón de casos de mordeduras anuales, cuyas víctimas son en su mayoría niños y mujeres, lo que desató una polémica en el país sobre cómo abordar el problema.

El Gobierno egipcio, que hasta hace más de una década afrontaba el creciente número de esos perros matándolos a tiros o envenenándolos, ha ido cambiando esa estrategia tras duras críticas de defensores de los derechos de los animales para que las autoridades abandonen las crueles prácticas de ajusticiar a los perros callejeros.

El ministro de Agricultura, Alaa Farouk, cuyo departamento es uno de los principales responsables de la nueva campaña, indicó que “esta fase (iniciada en Ein Shams) es solo la piedra angular, ya que el experimento se generalizará gradualmente en todas las gobernaciones del país según un cronograma específico”, añadió la nota.

Por su parte, la Autoridad General de Servicios Veterinarios, otro socio de la campaña, habló del “éxito de los equipos de campo” que “en el primer día lograron vacunar 293 perros contra la rabia y trasladar a otros 25 perros a refugios (...) para someterlos a operaciones de esterilización quirúrgica y liberarlos nuevamente a su entorno original”.

Subrayó también que, “al margen de las actividades” de esa primera fase, especialistas egipcios lanzaron “una intensa campaña de concienciación sobre el terreno para los residentes, destinada a corregir conceptos erróneos sobre las formas seguras de tratar a los perros callejeros y cómo prevenir enfermedades comunes, con el fin de garantizar la creación de un entorno seguro y armonioso”.

Los defensores de la nueva “estrategia” subrayan la necesidad de “asegurar el equilibrio ecológico y evitar el ingreso (en áreas pobladas) de animales no vacunados”, mientras que los opositores, sobre todo en las redes sociales, piden trasladar a los animales a zonas desérticas y algunos exigen, simplemente, matarlos, siguiendo la política antigua.