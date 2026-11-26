Gérard Depardieu, quien durante décadas ha sido uno de los actores más célebres de Francia, deberá comparecer ante un tribunal acusado de violar y agredir sexualmente a una joven actriz, informaron las autoridades este jueves, menos de dos semanas después de que la estrella de cine desistiera de apelar su condena por agresión sexual en otro caso.

La actriz Charlotte Arnould tenía 22 años cuando, en 2018, acusó a Depardieu de haberla violado en su casa de París.

Ocho años después, el 7 de agosto de 2018, la Corte de Apelaciones de París dictaminó que el actor debía ser juzgado por las acusaciones de violación y agresión sexual, al tiempo que desestimó las acusaciones relacionadas con un segundo incidente ocurrido seis días después.

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Depardieu, de 77 años, ha negado las acusaciones de violación. Su abogada, Delphine Meillet, declaró a The Associated Press que él impugna el fallo del jueves, sin especificar si lo apelará ante la máxima instancia judicial de Francia en materia civil y penal.

La sentencia confirma parte de la decisión tomada en agosto de 2025 por un juez de instrucción de enviar a Depardieu a juicio.

Este caso se ha convertido en uno de los más destacados en el proceso de reflexión de Francia sobre la violencia sexual, en un momento en que el movimiento #MeToo ha encontrado resistencia en el país, especialmente en el ámbito de las artes.

Un ícono del cine francés se enfrenta a las consecuencias del movimiento #MeToo

Con su complexión imponente, su nariz torcida y su presencia imponente en la pantalla, Depardieu dominó el cine francés durante medio siglo.

Se convirtió en uno de los artistas más reconocidos del país a nivel internacional, y obtuvo una nominación al Óscar por “Cyrano de Bergerac” y un Globo de Oro por “Green Card”.

Sin embargo, las acusaciones de conducta sexual inapropiada y su posterior condena han ensombrecido cada vez más su legado cinematográfico.

El 16 de noviembre, Depardieu desistió de su apelación contra la condena por agresión sexual a dos mujeres en un set de filmación en 2021, aceptó una sentencia de 18 meses de prisión con suspensión de la pena y emitió una disculpa pública que marcó un cambio respecto a sus negativas anteriores en ese caso.

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“Por lo tanto, ofrezco mis más profundas y sinceras disculpas a quienes puedan haber sufrido”, dijo en una declaración escrita.

Depardieu fue condenado en mayo de 2025 por haber manoseado a una decoradora y a una asistente durante el rodaje de “Les Volets Verts” (“Las contraventanas verdes”).

El tribunal también ordenó que su nombre se incluyera en la base de datos nacional de delincuentes sexuales de Francia.

“En los sets de rodaje, durante mucho tiempo me he escondido tras la provocación y el humor grosero. Creía que mis palabras y algunas de mis acciones no tenían consecuencias. Pero sí las tuvieron, sobre todo viniendo de alguien que tuvo tanto poder como yo en su momento”, dijo Depardieu.

Las acusaciones contra Depardieu desataron un debate nacional

La polémica en torno a Depardieu se intensificó en diciembre de 2023 después de que un documental televisivo lo mostrara haciendo repetidamente comentarios y gestos obscenos durante un viaje a Corea del Norte en 2018.

Incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció al respecto, lo que le valió críticas de las activistas por los derechos de las mujeres cuando dijo que el actor “es un orgullo para Francia”. Macron invocó la presunción de inocencia y afirmó que no participaría en una “caza de brujas”.

La controversia puso de manifiesto las divisiones en un país donde algunas figuras culturales destacadas se habían opuesto al movimiento #MeToo.

En 2018, la actriz Catherine Deneuve y otras 99 mujeres firmaron una carta abierta en la que defendían la libertad de los hombres para hacer insinuaciones a las mujeres y advertían sobre lo que consideraban excesos del movimiento.

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Nacido en 1948 en el seno de una familia de clase trabajadora en la ciudad de Châteauroux, en el centro de Francia, Depardieu superó un problema de habla para convertirse en uno de los actores más prolíficos de Francia. Su carrera abarcó cientos de películas, desde “El último metro” y “Jean de Florette” hasta la popular franquicia de “Astérix”.

Sus excesos fuera de la pantalla también fueron noticia a nivel internacional, sobre todo cuando aceptó un pasaporte ruso de manos del presidente ruso Vladimir Putin en 2013, en medio de una disputa sobre los impuestos franceses.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.