NUEVA YORK. Los humanos y los neandertales se apareaban ocasionalmente cuando vivían en las mismas zonas hace decenas de miles de años. Pero no sabemos mucho sobre quién se apareó con quién ni por qué.

Un nuevo análisis genético revela algunos rumores antiguos: las parejas se apareaban con mayor frecuencia entre mujeres humanas y hombres neandertales.

Cómo ocurrió esto exactamente sigue siendo una gran incógnita. ¿Se aventuraron las mujeres humanas en las poblaciones neandertales, o los hombres neandertales se sintieron atraídos por enclaves humanos más grandes? ¿Fueron estas interacciones pacíficas, confusas, secretas o incluso violentas?

“No sé si alguna vez obtendremos una respuesta definitiva sobre cómo sucedió esto, ya que no podemos viajar en el tiempo”, dijo el experto en genética de poblaciones Xinjun Zhang, de la Universidad de Michigan, al comentar el nuevo análisis.

Pero el estudio, publicado el jueves en la revista Science, muestra que “siempre que los neandertales y los humanos modernos se han apareado, ha habido una preferencia por los hombres neandertales y las mujeres humanas modernas, a diferencia de lo contrario”, afirmó el autor Alexander Platt, quien estudia genética en la Universidad de Pensilvania.

Los científicos saben que los neandertales y los humanos se aparearon porque existe un pequeño pero importante porcentaje de ADN neandertal en la mayoría de los humanos modernos fuera del África subsahariana, incluyendo genes que pueden ayudarnos a combatir algunas enfermedades y hacernos más susceptibles a otras.

Pero también saben que el ADN neandertal no se distribuye uniformemente por todo el genoma humano.

En particular, existe una sorprendente falta de ADN neandertal en el cromosoma X humano, uno de los conjuntos de genes de cada célula conocido como cromosoma sexual, en comparación con la cantidad de ADN neandertal en los demás cromosomas no sexuales de la célula.

Los científicos pensaron que tal vez los genes en esas ubicaciones simplemente no eran beneficiosos, o incluso perjudiciales. Quizás las personas con esos patrones genéticos no sobrevivieron tan bien, por lo que la evolución los filtró con el tiempo.

O, pensaron, tal vez la diferencia podría explicarse por cómo se entremezclaron las dos especies.

Para intentar resolver el enigma, Platt y sus colegas analizaron el genoma neandertal y el ADN humano que se entremezcló durante un “evento de apareamiento” hace 250,000 años.

Al comparar estos genes, encontraron una huella más humana en el cromosoma X neandertal, el mismo cromosoma que, en los humanos, contiene menos ADN neandertal de lo esperado.

La explicación más probable para este patrón especular es el comportamiento de apareamiento. Esto se debe a la forma en que los cromosomas sexuales se transmiten de padres a hijos, explicó Platt. Dado que las hembras genéticas tienen dos cromosomas X y los machos genéticos tienen un cromosoma X y uno Y, dos de cada tres cromosomas X en una población, en promedio, se heredan de las madres.

Si más hembras humanas se aparearon con machos neandertales que viceversa, a lo largo de miles de años se esperaría ver exactamente lo que encontraron: más ADN humano en los cromosomas X neandertales y menos ADN neandertal en los cromosomas X humanos.

“Creo que han dado pasos realmente importantes para completar las piezas que faltaban en el rompecabezas”, afirmó Joshua Akey, quien estudia genómica evolutiva en la Universidad de Princeton y no participó en el nuevo estudio.

El estudio no puede descartar por completo otras explicaciones. Por ejemplo, señaló Zhang, es posible que la descendencia de machos humanos y hembras neandertales simplemente no sobreviviera tan bien.

Pero la explicación más simple y probable, según el estudio, es también la más interesante: “No es el resultado de una supervivencia del más apto estrictamente darwiniana”, afirmó Platt. “Es en realidad el resultado de cómo interactuamos entre nosotros y de cómo es nuestra cultura, sociedad y comportamiento”.