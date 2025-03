TEHERÁN, Irán. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que rechaza el esfuerzo de Estados Unidos para mantener conversaciones entre los dos países, porque estarían destinadas a imponer restricciones sobre el alcance de los misiles iraníes y su influencia en la región.

Hablando a un grupo de funcionarios el sábado, Jamenei no identificó a Estados Unidos por su nombre, pero dijo que un “gobierno matón” estaba siendo persistente en su intento de diálogo.

“Sus conversaciones no están destinadas a resolver problemas, es para... hablemos para imponer lo que queremos a la otra parte que está sentada al otro lado de la mesa”.

Los comentarios de Jamenei se produjeron un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump reconociera haber enviado una carta a Jamenei buscando un nuevo acuerdo con Teherán para restringir su programa nuclear en rápido avance, y reemplazar el acuerdo nuclear del que retiró a Estados Unidos durante su primer mandato.

Jamenei dijo que las demandas de Estados Unidos serían tanto militares como relacionadas con la influencia regional de Irán.

“Se tratarán de capacidades de defensa, sobre las capacidades internacionales del país. (Instarán a Irán) a no hacer (ciertas) cosas, a no reunirse con ciertas personas, a no ir a ciertos lugares, a no producir ciertos artículos, su alcance de misiles no debe ser mayor a cierta distancia. ¿Es posible que alguien acepte esto?”.

Jamenei, quien tiene la última palabra en todos los asuntos del estado, afirmó que tales conversaciones no abordarían la solución de problemas entre Irán y Occidente. Aunque Jamenei no nombró a ninguna persona o país, dijo que el impulso por las conversaciones crea presión sobre Irán en la opinión pública. “No es negociación. Es mando e imposición”, afirmó.

Trump, en comentarios a los periodistas en la Oficina Oval el viernes, no mencionó la carta directamente. Pero hizo una referencia velada a una posible acción militar, diciendo: “Tenemos una situación con Irán que, algo va a suceder muy pronto. Muy, muy pronto”.

Su acercamiento se produce mientras, tanto Israel como Estados Unidos han advertido que nunca permitirán que Irán adquiera un arma nuclear, lo que ha llevado a temores de un enfrentamiento militar a medida que Teherán enriquece uranio a niveles cercanos a los de armas, algo que solo realizan las naciones con armamento atómico.

Teherán ha mantenido durante mucho tiempo que su programa es para fines pacíficos, incluso cuando sus funcionarios amenazan cada vez más con perseguir la bomba, a medida que las tensiones son altas con Estados Unidos debido a sus sanciones y con Israel, mientras un frágil alto el fuego se mantiene en su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza.

La aceleración de la producción iraní de uranio casi apto para armamento aumenta la presión sobre Trump. El presidente ha dicho en repetidas ocasiones que está abierto a negociar con la República Islámica, al tiempo que apunta cada vez más a las ventas de petróleo de Irán con sanciones, como parte de su política de “máxima presión” reimpuesta.

A finales de agosto, Jamenei en un discurso abrió la puerta a posibles conversaciones con Estados Unidos, diciendo que “no hay nada malo” en comprometerse con el “enemigo”. Sin embargo, más recientemente el líder supremo matizó esa afirmación, diciendo que las negociaciones con Estados Unidos “no son inteligentes, sabias ni honorables”, después de que Trump planteara conversaciones nucleares con Teherán.