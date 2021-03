El Cairo. El canal de Suez permanece bloqueado después de que el martes encallara el gran portacontenedores Ever Given dejando más de 230 barcos a la espera de cruzar el paso entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, lo que ha provocado pérdidas millonarias para el transporte marítimo, el 10% del cual transita por esta vía.

Las autoridades egipcias prosiguen las labores para tratar de desencallar la gigantesca nave de 400 metros de eslora y más de 200,000 toneladas de capacidad, apoyadas por la empresa japonesa Shoei Kisen, propietaria del barco, que aspira a desembarrancar la embarcación mañana, sábado.

Sin embargo, existen temores de que el bloqueo, desencadenado por los fuertes vientos de una tormenta de arena, se prolongue días e incluso semanas con el coste económico que supone para las decenas de embarcaciones detenidas y para las empresas que no reciben las mercancías en destino.

PUBLICIDAD

Pérdidas millonarias

Según Lloyd’s, el bloqueo del canal provoca una retención de mercancías por un valor de unos $9,600 millones diarios, con el tráfico hacia occidente valorado en $5,100 millones y hacia oriente, en $4,500 millones al día.

Un informe de Euler Hermes estima que el cierre del canal podría costar entre $6,000 y $10,000 millones a la semana al comercio mundial.

Asimismo, restaría entre 0.2 y 0.4 puntos porcentuales semanales al crecimiento previsto de los intercambios comerciales en 2021 y representa “la gota que colma el vaso” en las interrupciones de las cadenas de suministro registradas desde el principio del año por problemas como la escasez de contenedores o semiconductores.

También Moody’s destaca que el bloqueo del canal “no podría haber ocurrido en un momento peor”, ya que las cadenas de suministro ya están “altamente vulnerables” por la coyuntura mundial.

Barcos en fila

Cada día que pasa, más barcos están anclados en las entradas norte y sur del canal a la espera de poder cruzarlo: este viernes ya son 237, según la compañía de servicios logísticos Leth Agencies. De ellos, 64 son buques de diferentes productos, 22 petroleros y 53 portacontenedores.

La mayoría de las embarcaciones, 107, se encuentran en la zona de Suez, donde el puerto está congestionado y han tenido que anclarse en el golfo situado entre el Egipto continental y la península del Sinaí, como se puede ver en imágenes de satélite.

Sin embargo, ya un portacontenedores ha optado por evitar el canal de Suez y rodear el continente africano, a pesar de que eso conlleva varios días más de navegación: es el Ever Greet, “hermano” del Ever Given también operado por la naviera taiwanesa Evergreen, según Lloyd’s.

PUBLICIDAD

Desencallar el Ever Given

Según la Autoridad del Canal de Suez, este viernes se han completado en un 87% los trabajos para desencallar el Ever Given y se han dragado y retirado unos 17,000 metros cúbicos de arena.

El dragado comenzó el jueves a cien metros de la proa y este viernes estaba a unos 15 metros, con otros tantos de profundidad. Aunque no se puede dragar a menos de 10 metros por seguridad, se confían en que el terreno más cercano al barco vaya colapsando.

Mientras se han realizado varios intentos frustrados de mover el portacontenedores con remolcadores y está previsto que otros dos se sumen el domingo, según la empresa gestora del cargamento, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).