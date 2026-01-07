La juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela ha estado llena de miradas internacionales y debates, no solo por el contexto político en el que asumió —tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos—, sino también por un detalle de vestuario que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Mientras las cámaras capturaban el acto oficial, muchos usuarios en plataformas como X y Facebook dirigieron su atención al vestido verde que usó Rodríguez durante la ceremonia, catalogándolo como ostentoso en medio de la profunda crisis económica que afecta a Venezuela.

La prenda fue identificada rápidamente por internautas como un diseño de la firma italiana Chiara Boni La Petite Robe, específicamente un modelo midi con dobladillo asimétrico, mangas largas y volantes.

Sobre el valor del vestido, hay dos versiones circulando: por un lado, varias publicaciones virales afirman que el vestido tendría un valor cercano a $14,494. Sin embargo, cuando se revisa la disponibilidad de ese diseño en tiendas en línea, el valor real de la prenda se ubica en un rango mucho menor: alrededor de $785, según plataformas especializadas en moda de lujo que venden la misma pieza.

Incluso ese valor, comparativamente más bajo, generó controversia, debido al contraste simbólico entre un atuendo asociado a marcas internacionales de alto precio y la realidad de millones de venezolanos que enfrentan altos índices de pobreza, escasez de recursos básicos y una economía devastada tras años de crisis.

En redes sociales, comentarios y publicaciones compararon el valor atribuido al vestido con indicadores económicos locales, señalando que el sueldo mínimo en Venezuela es de $0.5 y que el costo de la prenda, incluso en el valor más bajo, representaría más de 1,500 sueldos mínimos.