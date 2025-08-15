El 29 de noviembre de 2014 el cuerpo de un menor de 8 años fue encontrado en un paraje cercano a Santa Croce Camerina (Sicilia). Una investigación concluyó que murió por asfixia por estrangulamiento y que el cadáver había sido arrojado a un canal conocido como Mulino Vecchio.

Los primeros días el caso se presentó como la desaparición de un menor: la madre, Verónica Panarello, acudió a una comisaría para denunciar que no sabía del paradero de su hijo y dio distintas versiones sobre lo ocurrido. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la escuela y otros elementos de prueba descartaron que el menor hubiera ingresado al centro educativo aquel día, lo que abrió dudas sobre las versiones iniciales.

Con el avance de las pesquisas, la atención judicial se centró en Panarello. Las pericias forenses determinaron que el niño había sido estrangulado, y la policía relacionó un vehículo vinculado a la madre con el lugar donde apareció el cuerpo. Esas evidencias, junto a inconsistencias en las declaraciones de la investigada, llevaron a su arresto en diciembre de 2014.

¿Qué decía la mamá del niño?

A lo largo del proceso, Panarello ofreció múltiples versiones. En distintos momentos dijo que el niño se había ahorcado accidentalmente con unas bridas (cables), que lo había dejado en la carretera y que luego lo encontró ya sin vida, y más adelante sostuvo que el padre del niño (su suegro, Andrea Stival) había sido el autor material del crimen y que ambos —ella y el suegro— habrían participado en los hechos. Los tribunales evaluaron esas declaraciones y las pruebas presentadas por la Fiscalía.

En primera instancia, el 17 de octubre de 2016, un juez de Ragusa condenó a Verónica Panarello a 30 años de prisión por homicidio y ocultamiento de cadáver; además ordenó indemnizaciones a las partes civiles reconocidas en el proceso. La sentencia fue confirmada en apelación y la condena quedó firme tras la intervención de la Corte de Casación.

El caso adquirió repercusión mediática en Italia y otros países por la naturaleza del crimen, las versiones contradictorias de la acusada y las consecuencias para la familia. En años posteriores, Panarello fue objeto además de procedimientos adicionales vinculados a la difamación contra su suegro por las acusaciones que formuló contra él; en algunos fallos se le impusieron penas suplementarias por calumnia.

¿Qué quedó probado en sede judicial?

La autopsia concluyó que el niño murió por asfixia por estrangulamiento y que su cuerpo presentaba signos de violencia. Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recabados en la investigación contradijeron la primera versión de la madre sobre el supuesto ingreso del niño al colegio.

Con base en esas pruebas y en otras pericias, el tribunal consideró que había elementos suficientes para atribuir a Verónica Panarello la autoría del homicidio y la posterior ocultación del cadáver.

La condena a 30 años por el asesinato del niño fue confirmada en apelación y ratificada por la Corte de Casación, lo que dejó la sentencia firme. Posteriormente, la justicia italiana dictó resoluciones sobre responsabilidades civiles y sobre otras imputaciones por calumnia que implicaron decisiones judiciales adicionales contra Panarello.