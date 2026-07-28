Durante siglos, el Mar Muerto ha sido conocido como uno de los lugares más extremos del planeta debido a su elevada concentración de sal que impide que los peces y la mayoría de organismos acuáticos sobrevivan en sus aguas, una característica que le dio fama de ser prácticamente estéril.

Sin embargo, un fenómeno registrado en distintos sectores de su costa ha despertado el interés tanto de la comunidad científica como de quienes estudian las profecías bíblicas.

La aparición de pozas de agua dulce cerca del Mar Muerto despertó interés científico y religioso. ( El Tiempo / GDA )

En varios puntos cercanos al Mar Muerto han aparecido pozas de agua dulce rodeadas de vegetación, donde incluso se han observado pequeños peces, insectos y aves. El contraste resulta llamativo porque el lago salado, ubicado entre Israel, Cisjordania y Jordania, contiene una concentración de sal cercana al 34 %, casi diez veces superior a la del océano.

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Las imágenes de estos ecosistemas comenzaron a difundirse con fuerza después de que el fotógrafo israelí y fundador del Dead Sea Revival Project, Noam Bedein, registrara en 2016 pequeños peces nadando en una de estas pozas. Aunque muchos interpretaron el hallazgo como si los animales hubieran colonizado el Mar Muerto, en realidad se encontraban en depósitos aislados de agua dulce que permanecen separados de la salmuera.

Estudios dirigidos por geólogos del Instituto Geológico de Israel (GSI) sostienen que el cambio no responde a un evento sobrenatural, sino a un proceso geológico que lleva años desarrollándose.

El nivel del Mar Muerto disminuye de forma constante desde hace décadas. A medida que el agua retrocede, quedan expuestos acuíferos subterráneos que antes permanecían ocultos bajo la superficie salina.

El agua dulce que circula por esas formaciones rocosas emerge a través de manantiales naturales y llena cavidades que se forman cuando los depósitos subterráneos de sal se disuelven. El resultado son miles de sumideros distribuidos a lo largo de la costa, algunos de los cuales terminan convirtiéndose en pequeñas lagunas donde comienza a desarrollarse vida.

Según los registros disponibles del GSI y el Centro de Investigación del Mar Muerto y del Aravá, en el lado israelí del cuerpo de agua se han documentado más de 9.000 sumideros, un fenómeno que incluso ha obligado al cierre de carreteras y zonas turísticas.

Para la comunidad científica, estas pozas representan una consecuencia directa del retroceso del lago y del comportamiento de los acuíferos de la región, no una transformación del propio Mar Muerto. Aunque la explicación geológica es ampliamente aceptada, el fenómeno ha reactivado un antiguo debate entre creyentes.

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Diversos usuarios en redes sociales comenzaron a vincular la aparición de agua dulce con una visión bíblica descrita en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Allí se menciona un río que fluye desde Jerusalén hacia el oriente y transforma las aguas del mar.

El pasaje afirma: “Cuando estas aguas lleguen al mar, las aguas sanarán, y todo lo que entre en este río vivirá”. Ese texto también describe árboles frutales creciendo junto al agua y pescadores extendiendo sus redes en un lugar donde antes no existía vida.

La discusión volvió a cobrar fuerza gracias a un video publicado por el canal de YouTube The Power of the Word, en el que se plantea que la aparición de estas pozas podría representar un primer indicio del cumplimiento de esa visión bíblica.

El contenido también menciona otra profecía del libro de Zacarías, donde se habla de “aguas vivas” que saldrán de Jerusalén hacia el llamado “mar oriental”, identificado tradicionalmente por algunos estudiosos como el Mar Muerto. El video sostiene que la recuperación del Mar Muerto sería solo una parte de una secuencia profética mucho más amplia.

Según esa interpretación, antes de que el mar sea completamente restaurado deberían ocurrir otros acontecimientos descritos en las Escrituras, entre ellos conflictos en Jerusalén, un periodo de gran tribulación, el regreso de Cristo y el juicio final.

Sin embargo, quienes defienden esta lectura también reconocen que varios de esos eventos aún no se han producido y que el propio Mar Muerto continúa siendo un cuerpo de agua extremadamente salino, incapaz de albergar peces en su superficie principal.

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En otras palabras, las pozas de agua dulce no significan que el lago haya cambiado sus condiciones naturales. Otro hecho que suele aparecer en este debate es el regreso de la antigua palmera datilera de Judea.

En 2005, durante la investigación publicada por la revista Science, liderada por la Dra. Sarah Sallon de la Organización Médica Hadassah y la Dra. Elaine Solowey del Instituto Arava de Estudios Ambientales, se logró germinar una semilla de aproximadamente 2.000 años de antigüedad hallada en el desierto de Judea.

El árbol fue bautizado como Matusalén y, años después, su polen permitió fecundar un ejemplar hembra conocido como Hannah. El proceso hizo posible que en 2020 se obtuvieran nuevamente frutos de esa variedad desaparecida durante siglos.

Para algunos creyentes, este hecho, sumado a la aparición de agua dulce y vegetación alrededor del Mar Muerto, recuerdavarios elementos presentes en la visión del profeta Ezequiel. Para la comunidad científica, en cambio, se trata de dos fenómenos completamente independientes: uno asociado a la investigación botánica y otro a la evolución hidrogeológica del lago.

Los especialistas coinciden en que el Mar Muerto atraviesa una transformación importante, pero insisten en que los cambios observados tienen una explicación física basada en el comportamiento de los acuíferos, la disolución de depósitos de sal y el descenso continuo del nivel del agua.

Las interpretaciones religiosas, por su parte, consideran que estos acontecimientos evocan pasajes bíblicos escritos hace más de dos milenios. Por ahora, no existe evidencia científica que permita afirmar que las profecías se estén cumpliendo.

Lo que sí está documentado es que el retroceso del Mar Muerto continúa modificando el paisaje y creando pequeñas pozas de agua dulce en un entorno históricamente conocido por su extrema salinidad, un fenómeno que seguirá siendo objeto de estudio tanto para geólogos como para quienes observan estos cambios desde una perspectiva espiritual.