George Desmond Kamurasi vive una historia que parece sacada de una película. El portero y capitán del SE Dons, un equipo de las categorías inferiores del fútbol inglés, fue elegido para convertirse en el próximo rey del reino de Tooro, en Uganda.

Sin embargo, el portero decidió declinar su elección al trono por “responsabilidades’.

Kamurasi, de 36 años, juega actualmente en la novena división inglesa y reside en Londres. Su vida podría cambiar por completo luego de que el comité encargado de la sucesión real lo escogiera como heredero del trono tras la muerte de su primo, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV.

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El fallecido monarca murió recientemente a los 34 años a causa de cáncer. Oyo había llegado al trono en 1995, cuando apenas tenía tres años, convirtiéndose en el monarca reinante más joven del mundo en ese momento.

Kamurasi es nieto del antiguo rey George Rukidi III, quien gobernó el reino de Tooro entre 1928 y 1965. Tras la muerte de Oyo, el comité de sucesión analizó a los posibles candidatos y terminó escogiendo al actual guardameta del SE Dons.

El reino de Tooro se encuentra en el oeste de Uganda y tiene una importante relevancia histórica y cultural para la población de la región. Aunque conserva una estructura monárquica, el rey no ejerce funciones como jefe de Estado de Uganda, ya que el país es una república y el monarca tiene principalmente un papel representativo y cultural.

La elección supondría un giro inesperado para Kamurasi, quien se ha ganado reconocimiento en el fútbol amateur inglés por su personalidad como líder y por los discursos motivacionales que suele ofrecer antes de los partidos de su equipo.

Aceptar el trono habría significado dejar atrás su vida en Londres y trasladarse a Uganda para asumir las responsabilidades vinculadas con la monarquía de Tooro.

También representaría un giro trascendental en su vida, tras haber enfrentado problemas legales e incluso haber cumplido prisión durante su juventud, antes de encontrar en el fútbol una vía para reconstruir su vida y convertirse posteriormente en jugador, entrenador y capitán.

De los campos de la novena división inglesa al trono de un reino africano, la historia de Kamurasi ha convertido a un desconocido del fútbol profesional en uno de los personajes deportivos más llamativos de la actualidad.