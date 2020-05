Un colombiano de 34 años se convirtió en el hombre vivo más pequeño del mundo con movilidad, anunció hoy Guinness World Records.

Se trata de Edward Niño Hernández, quien mide 2 pies con 4.38 pulgadas de altura.

Natalia Ramírez, adjudicadora oficial de Guinness World Records América Latina, presentó a Edward Niño Hernández el certificado en su ciudad natal de Bogotá, Colombia, antes de que se aplicaran las reglas del distanciamiento social.

“¡Utilizo mi sonrisa para conquistar el mundo! Siempre comparto mi gran sonrisa con todos; ese es mi encanto. Yo puedo lograr todo lo que me proponga. Todo es posible… El tamaño y la altura no importa. Lo que verdaderamente importa son los valores. Quiero que la gente me conozca por quien soy realmente: ¡pequeño en tamaño, grande en corazón!”, expresó Niño Hernández en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Nacido el 10 de mayo de 1986, Niño Hernández creció como la mayoría de los niños. A los cuatro años su desarrollo se detuvo, impidiendo guardar similitud con la estatura de los niños de su edad, indicó Guinness.

Edward Niño Hernández mide 2 pies 4.38 pulgadas de estatura.

Aunque sus padres buscaron ayuda médica, pasaron casi 20 años antes de que el diagnóstico de hipotiroidismo severo finalmente confirmara por qué su crecimiento natural se vio afectado, agregó Guinness.

La mujer viva más pequeña del mundo con movilidad es Jyoti Kisanji Amge, natal de India, con una estatura de 24.7 pulgadas. Tiene 26 años.