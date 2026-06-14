El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en ocasión de su 80 cumpleaños y celebró la proximidad de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, durante una conversación telefónica sostenida entre ambos mandatarios.

Según informó en una rueda de prensa telefónica el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, la conversación, que tuvo una duración de 55 minutos, tuvo un carácter amistoso y “no solo intercambiaron cortesías” sino que también debatieron la situación internacional, los posibles contactos entre representantes de ambas partes y la posibilidad de un acuerdo entre Washington y Teherán.

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“En cuanto a las felicitaciones, fueron informales y reflejaron la naturaleza de la relación personal entre ambos líderes. El presidente ruso no ocultó su admiración por el espíritu combativo de Donald Trump, su capacidad para resistir los golpes, superar con éxito los obstáculos y lograr sus objetivos con perseverancia”, sostuvo Ushakov.

Según el asesor de Putin, “Trump se conmovió con las palabras de Putin y expresó su gratitud, señalando que este fue el primer líder extranjero en llamarlo a la Casa Blanca” para felicitarle. A su vez, el jefe de la Casa Blanca felicitó a su homólogo ruso por la reciente celebración del Día de Rusia y expresó “su respeto por el pueblo ruso”.

“La conversación también abordó la situación en torno al memorando de entendimiento que se está redactando entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump afirmó que el acuerdo está cercano y expresó su esperanza de que los resultados de las difíciles, pero finalmente exitosas negociaciones puedan anunciarse hoy”, comentó Ushakov.

Trump reconoció que el camino hacia el acuerdo “había sido espinoso, con muchos obstáculos, y no solo por parte del liderazgo iraní”.

“Sin embargo, en última instancia, los esfuerzos de los negociadores estadounidenses, con la asistencia de mediadores pakistaníes, permitieron alcanzar un resultado aceptable” para Washington, según declaró Trump a Putin.

El mandatario estadounidense “expresó su gratitud por la implicación de Rusia (en la búsqueda de soluciones al conflicto) y, en particular, por las propuestas presentadas para encontrar soluciones constructivas”.

Por su parte, Putin expresó su satisfacción por el hecho de que “el conflicto, que amenazaba con extenderse por toda la región y más allá, parece estar bajo control”.

“Se destacó la voluntad de seguir trabajando para estabilizar la situación y resolver los problemas subyacentes que aún requieren una atención especial”, indicó Ushakov.

Respecto al conflicto ucraniano, “Trump volvió a enfatizar la necesidad de poner fin a las hostilidades” y “afirmó estar dispuesto a influir tanto en sus socios europeos como en Kiev, incluso durante los próximos contactos en la cumbre del G7”.