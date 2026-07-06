La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado miles de historias de dolor. Una de las que más ha conmovido en redes sociales es la del modelo y médico Lenin Peña, quien desde hace casi dos semanas busca sin descanso a su pareja, Yordy Paredes, entre los escombros del edificio donde ambos residían en La Guaira.

Paredes, también modelo y ganador del título de Míster Mérida 2025, se encontraba en el conjunto residencial Caribe cuando ocurrió el colapso provocado por los sismos. Desde entonces, Peña ha permanecido en la zona de desastre colaborando con los equipos de rescate e impulsando campañas en redes sociales para conseguir maquinaria y voluntarios que aceleren la búsqueda.

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A través de Instagram, el pediatra ha compartido emotivos mensajes dirigidos a su pareja, reflejando la angustia que vive desde el día de la tragedia.

“Amor, ya pasó una semana. Siento cómo mi vida también se apaga. Amor, vuelve a mis brazos. De una u otra forma volveremos a estar juntos. Así tenga que llegar al otro lado del mundo escarbando. Yo también me estoy apagando, mi vida”, escribió en una de sus publicaciones.

En los últimos días, Peña también publicó videos desde el lugar del derrumbe, donde explicó que los rescatistas continúan descendiendo entre los escombros para acceder a los niveles inferiores del edificio.

“Seguimos en la búsqueda de Yordy. Vamos bajando piso por piso. Acá están los rescatistas intentando bajar a los pisos, buscando a todos los que puedan. Aún no hemos llegado al piso 6. ¡Fe intacta!”, expresó en una de sus historias de Instagram.

Reportes sobre el hallazgo

Durante el fin de semana, varias cuentas dedicadas a apoyar las labores de rescate, entre ellas @minemilagros, informaron que el cuerpo de Yordy Paredes había sido localizado sin vida y que continuaban los trabajos para recuperarlo de entre los escombros. Medios venezolanos y latinoamericanos replicaron posteriormente esa información.

Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, Lenin Peña no ha emitido un comunicado confirmando oficialmente el fallecimiento de su pareja. Incluso, horas después de que comenzaran a circular esos reportes, compartió un breve mensaje en sus redes sociales: “Seguimos en la búsqueda, mi amor. Espérame. Aguanta, mi amor”.

La historia de Peña se ha convertido en uno de los rostros más visibles del drama que viven cientos de familias venezolanas que aún esperan noticias de sus seres queridos tras los devastadores terremotos, una tragedia que ha dejado miles de muertos, heridos y desaparecidos mientras continúan las labores de rescate.