La situación legal de Thomas Markle, padre de Meghan Markle, se complicó luego de que las autoridades de Filipinas presentaran tres nuevos cargos en su contra relacionados con material de abuso sexual infantil.

El hombre, de 82 años, enfrenta dos acusaciones por presuntamente ofrecer, distribuir, vender, exportar o importar este tipo de material, además de un cargo por posesión, según informó la Policía Nacional de Filipinas.

Los nuevos cargos fueron presentados ante la Fiscalía de la ciudad de Cebú, donde Markle residió antes de trasladarse a Estados Unidos. Las autoridades continúan investigando el caso y evalúan las acusaciones antes de determinar los próximos pasos judiciales.

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La investigación en Filipinas comenzó después de que su hijo, Thomas Markle Jr., denunciara el hallazgo de fotografías y videos de contenido sexual que involucrarían a menores de edad en la antigua residencia de su padre en Cebú. Markle Jr. entregó a las autoridades varias cajas con material y dispositivos electrónicos para que fueran examinados.

Posteriormente, la Policía Nacional de Filipinas obtuvo autorización judicial para revisar los dispositivos electrónicos incautados como parte de la investigación. Las autoridades no descartan presentar otras acusaciones a medida que avance el análisis del material.

También enfrenta cargos en Estados Unidos

Las nuevas acusaciones se suman a un proceso federal que enfrenta Markle en Estados Unidos. El pasado 6 de noviembre fue arrestado en Florida por un cargo de posesión de material de abuso sexual infantil, luego de que investigadores del FBI encontraran material sospechoso en dos depósitos que tenía alquilados en Los Ángeles.

De acuerdo con documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses, durante los registros se ocuparon fotografías y otros materiales que presuntamente contenían imágenes de menores. Markle podría enfrentar hasta 20 años de prisión si es declarado culpable del cargo federal.

Inicialmente, fue puesto en libertad bajo fianza y sometido a arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de vigilancia. Sin embargo, el 10 de noviembre volvió a ser arrestado después de que presuntamente se quitara la pulsera electrónica. Desde entonces permanece bajo custodia federal en Florida, mientras se realizan evaluaciones para determinar si está en condiciones de enfrentar el proceso judicial.

Markle ha negado las acusaciones. En declaraciones al Daily Mail, calificó los señalamientos como mentiras y aseguró que nunca haría algo de lo que se le acusa.

Por su parte, Meghan Markle manifestó anteriormente sentirse profundamente consternada por las alegaciones contra su padre y expresó su preocupación por los menores que pudieran haber resultado afectados. La duquesa de Sussex está distanciada de él desde 2018, año en que contrajo matrimonio con el príncipe Harry.