LONDRES — El Palacio de Buckingham ha desmentido rotundamente la afirmación del hermano de la difunta princesa Diana de que el rey Carlos III dijo que ella sería olvidada pronto tras su muerte.

En un nuevo libro, Charles Spencer relata los traumáticos días que siguieron a la muerte de Diana en un accidente de tráfico en París en 1997, a la edad de 36 años. Afirma que discutió con el entonces príncipe Carlos, el marido de Diana, del que estaba separada, sobre los planes de la Casa Real para que los príncipes Guillermo y Enrique caminaran detrás de su féretro durante el cortejo fúnebre.

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Spencer afirma que le dijo al ahora rey que Diana no habría querido que sus hijos, que por entonces tenían 15 y 12 años, tuvieran que pasar por esa dura prueba. Afirma que Carlos le respondió: «No te preocupes, pronto la habremos olvidado». Acusa a Carlos de sentir «desprecio» por su exesposa.

El Daily Mail está publicando extractos del libro de Spencer «Swan Song: Diana, My Sister», cuya publicación está prevista para la próxima semana.

El Palacio de Buckingham respondió el miércoles por la noche con un comunicado extremadamente contundente, incluso para los criterios, por lo general moderados, de la Casa Real.

«Aunque, por principio, no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor que supone la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar al juicio y sesgar los recuerdos de formas que los demás no perciben, incluso muchos años después de dicha pérdida», afirmaba.

Las tensiones entre la Casa Real y los parientes aristocráticos de Diana, los Spencer, tras su muerte han sido muy comentadas y se han dramatizado en la película «The Queen» y en la serie de televisión «The Crown».

Muchos consideraron que la Casa Real tardó en reconocer la ola mundial de dolor por la muerte de Diana, lo que obligó a la familia real a admitir que el don de Diana para conectar con la gente le había permitido establecer vínculos con el pueblo de una forma que al resto de la familia real le resultaba imposible. El enfoque más sensible de los príncipes Guillermo y Enrique —y, en los últimos años, del rey— es un legado de aquella época.

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El príncipe Carlos, que entonces tenía 32 años, se casó con Lady Diana Spencer, de 20 años, en una fastuosa ceremonia celebrada en la catedral de San Pablo en 1981. La pareja se separó en 1992 y se divorció en 1996.

El hermano menor de Diana, Charles Spencer —el noveno conde de Spencer— lleva mucho tiempo enfrentado a la familia real por el trato que le han dispensado a su hermana.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.