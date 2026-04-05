El Papa León XIV celebró el domingo su primera Misa de Pascua como pontífice con un llamamiento a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos mundiales a través del diálogo, pero se apartó de la tradición de enumerar los males del mundo por su nombre en la bendición Urbi et Orbi desde la logia de la Basílica de San Pedro.

León, el primer Papa nacido en Estados Unidos, subrayó el mensaje de esperanza de la Pascua como celebración de la resurrección de Jesús tras ser crucificado, tanto en la bendición como en su homilía.

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“¡Dejemos que nuestros corazones sean transformados por su inmenso amor por nosotros! Que los que tienen armas las depongan. ¡Que los que tienen el poder de desencadenar guerras elijan la paz! No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo. No con el deseo de dominar a los demás, sino de encontrarlos”, imploró el Papa.

Con la guerra estadounidense-israelí contra Irán en su segundo mes y la campaña rusa en curso en Ucrania, Leo reconoció un sentimiento de indiferencia “ante la muerte de miles de personas... ante las repercusiones de odio y división que siembran los conflictos... ante las consecuencias económicas y sociales que producen”.

Sin mencionar las guerras por su nombre, León citó a su predecesor, el Papa Francisco, quien durante su última aparición pública desde la misma logia la pasada Pascua recordó a los fieles la “gran sed de muerte, de matar, de la que somos testigos cada día’’.

Francisco, debilitado por una larga enfermedad, murió al día siguiente, el lunes de Pascua.

La bendición Urbi et Orbi, que en latín significa “a la ciudad y al mundo”, ha incluido tradicionalmente una letanía de los males del mundo. León siguió esa fórmula en su bendición navideña. No hubo una explicación inmediata del cambio.

Antes, León se dirigió a unos 50,000 fieles desde un altar al aire libre en la Plaza de San Pedro flanqueado de rosas blancas, mientras que las escaleras que bajaban a la plaza donde se reunían los fieles estaban llenas de plantas perennes primaverales, que simbólicamente resonaban con las palabras del Papa.

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Imploró a los fieles que mantuvieran la esperanza frente a la muerte, que acecha “por los abusos que aplastan a los más débiles entre nosotros, por la idolatría del beneficio que saquea los recursos de la tierra, por la violencia de la guerra que mata y destruye”.

Hablando desde la logia, el Papa anunció una vigilia de oración por la paz el 11 de abril en la basílica.

“En este día de fiesta, abandonemos todo deseo de conflicto, de dominio y de poder, e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo asolado por las guerras y marcado por un odio y una indiferencia que nos hacen sentir impotentes ante el mal”, dijo.

Pequeños cambios en las tradiciones

León saludó a los fieles de todo el mundo en 10 idiomas, incluidos el árabe, el chino y el latino, recuperando una práctica que su predecesor, el Papa Francisco, había dejado de lado.

Antes de entrar en la basílica, León salió de la sombra de la logia y saludó a la multitud que le aclamaba. Después, saludó a la gente en la plaza desde el papamóvil, continuando su recorrido por la Via della Conciliazione hacia el río Tíber y de regreso.

Durante el maratón que es la Semana Santa, León también recuperó la tradición de lavar los pies a los sacerdotes el Jueves Santo, un gesto de aliento hacia el clero, después de que Francisco hubiera elegido un camino más inclusivo, viajando a prisiones y hogares de discapacitados para lavar los pies a mujeres, no cristianos y presos.

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El Pontífice, de 70 años, también se convirtió en el primer Papa en décadas en llevar la cruz de madera ligera durante las 14 estaciones del Vía Crucis del Viernes Santo.

Los cristianos de Tierra Santa celebraron una Pascua discreta.

Las ceremonias tradicionales en la Iglesia del Santo Sepulcro, venerada por los cristianos por ser el lugar tradicional de la crucifixión y resurrección de Jesús, se redujeron en virtud de un acuerdo con la policía israelí. Las autoridades han limitado el tamaño de las reuniones públicas debido a los continuos ataques con misiles.

Las restricciones también afectaron al reciente mes sagrado musulmán del Ramadán y a la festividad del Eid al-Fitr, así como a la fiesta judía de la Pascua, de una semana de duración. El domingo, la bendición sacerdotal judía en el Muro de las Lamentaciones, a la que normalmente asisten decenas de miles de personas, se limitó a 50 personas.

Las restricciones han tensado las relaciones entre las autoridades israelíes y los líderes cristianos. La semana pasada, la policía impidió a dos de los principales líderes religiosos de la Iglesia, entre ellos el Patriarca Latino Pierbattista Pizzaballa, celebrar el Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro.

El martes, el Papa había expresado su esperanza de que la guerra pudiera terminar antes de Pascua.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.