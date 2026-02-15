En tiempos de turbulencias políticas, la estabilidad viene con cuatro patas, bigotes y afición a la siesta.

El gato Larry cumple 15 años el domingo como el cazador de roedores oficial del gobierno británico y primer felino oficioso, una presencia tranquilizadora que ha servido a seis primeros ministros. A veces parece que han servido bajo su mandato.

“Los índices de aprobación del gato Larry serán muy altos”, afirma Philip Howell, profesor de la Universidad de Cambridge que ha estudiado la historia de las relaciones entre humanos y animales. “Y los primeros ministros no suelen alcanzar esas cifras.

“Representa la estabilidad, y eso es muy valioso”.

La historia de este gato atigrado gris y blanco le ha llevado de la calle a la sede del poder en Gran Bretaña, el número 10 de Downing St.

Adoptado del Battersea Dogs and Cats Home de Londres por el entonces primer ministro David Cameron, Larry entró en Downing Street el 15 de febrero de 2011. Según un perfil en el sitio web del gobierno del Reino Unido, sus tareas incluyen “recibir a los invitados a la casa, inspeccionar las defensas de seguridad y comprobar la calidad de los muebles antiguos para dormir la siesta”.

Larry campa a sus anchas y tiene el don de eclipsar a los líderes mundiales que llegan a la famosa puerta negra del número 10 de Downing St. para deleite de los fotógrafos.

“Se le da muy bien hacer fotos”, dice Justin Ng, un fotógrafo independiente que conoce bien a Larry desde hace años. “Si está a punto de visitarnos un líder extranjero, sabemos que saldrá en el momento exacto en que vaya a producirse el encuentro”.

Larry ha conocido a muchos líderes mundiales, que a veces tienen que pasar a su alrededor o por encima de él. Se ha observado que es poco amistoso con los hombres, aunque le cayó bien el expresidente estadounidense Barack Obama y arrancó una sonrisa al presidente Volodymyr Zelenskyy en una de las visitas del líder ucraniano a Londres.

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le visitó en 2019, Larry se coló en la foto oficial de la puerta y luego se echó una siesta bajo la Bestia, el coche blindado del presidente.

Los informes sobre las habilidades de Larry para atrapar roedores varían, aunque se le ha fotografiado atrapando algún que otro ratón y, una vez, una paloma que se escapó.

“Es más un amante que un luchador”, dice Ng. “Es muy bueno en lo que hace: holgazanear y, básicamente, mostrar a la gente que está muy despreocupada”.

Larry ha convivido, a veces de forma incómoda, con mascotas de primeros ministros como Dilyn, el cruce de Jack Russell de Boris Johnson, y Nova, la labradora de Rishi Sunak. Se mantiene bien alejado de los gatos de la familia del actual Primer Ministro Keir Starmer, JoJo y Prince, que habitan en los aposentos privados de la familia mientras Larry gobierna las zonas de trabajo de Downing Street.

Tuvo una relación volátil con Palmerston, jefe diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores, al otro lado de la calle del número 10. Ambos fueron sorprendidos discutiendo en varias ocasiones antes de que Palmerston se retirara en 2020. La pareja fue sorprendida discutiendo varias veces antes de que Palmerston se retirara en 2020. Palmerston murió este mes en Bermudas, donde trabajaba como “asesor de relaciones felinas” del gobernador.

Mientras tanto, Larry permanece. Tiene 18 o 19 años y ha bajado un poco el ritmo, pero sigue patrullando su territorio y durmiendo en el alféizar de una ventana, encima de un radiador, justo dentro de la puerta nº 10.

Es el poder blando británico en forma felina, y pobre del primer ministro que se deshiciera de él.

“Un Primer Ministro que odie a los gatos me parece un suicidio político”, dijo Howell.

Dijo que la condición de “mascota oficial” no partidista de Larry lo diferencia de las mascotas presidenciales estadounidenses -la mayoría de las veces perros- que los líderes de EE.UU. han desplegado a veces para suavizar su imagen.

“El hecho de que los gatos sean menos dóciles también forma parte de su encanto”, afirma Howell. “No es partidista en un sentido político, pero tiende a gustar a unas personas y a otras no, y no se siente necesariamente donde quieres que se sienta ni posa donde quieres que pose.

“Hay un cierto tipo de desenfreno en Larry que creo que le haría simpatizar, sin duda, con los británicos”.

