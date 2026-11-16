El príncipe Harry de Gran Bretaña elogió el domingo a los veteranos ucranianos heridos como modelos a seguir para la sociedad y afirmó que deben seguir recibiendo apoyo de Kiev, al concluir una visita de fin de semana no anunciada a este país devastado por la guerra.

Era la cuarta visita de Harry a Ucrania desde que comenzó la guerra y la segunda vez que visitaba la ciudad occidental de Lviv para reunirse con pacientes y personal del Superhumans Center, una clínica ortopédica que atiende a militares y civiles heridos.

“Hemos invertido en ellos antes de que se pusieran el uniforme y debemos seguir invirtiendo en ellos una vez que se lo quiten”, dijo Harry durante las pruebas de selección para los Juegos Invictus, un evento al estilo de los Juegos Paralímpicos que él mismo fundó para inspirar a los veteranos militares de todo el mundo a superar las lesiones sufridas en el campo de batalla.

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Harry, un veterano del Ejército británico que sirvió en Afganistán, observó el sábado cómo se enfrentaban los jugadores de rugby en silla de ruedas y cómo los jugadores de pickleball —muchos de ellos con prótesis— competían para representar a Ucrania en los Juegos Invictus del próximo año en Birmingham, Inglaterra.

El duque de Sussex tomó una paleta y formó equipo con un jugador al que le faltaba un brazo para competir contra dos hombres a quienes les faltaba una pierna a cada uno.

“Le pedí que tocara y no se negó”, dijo Oleksandr, un veterano de 49 años de Odesa a quien le amputaron una pierna. “Habla con la gente, no se comporta como un miembro de la realeza. Le encanta la gente común. Es completamente diferente”.

Harry elogió la fortaleza de los ucranianos y expresó su esperanza de que la guerra terminara pronto.

“El resto del mundo seguirá apoyándote”, dijo. “Para mí, ya has ganado”.

Harry conoció a Kostiantyn Vlasenko, quien fue el primer ucraniano evacuado en dron desde el frente, cerca de la aldea de Synkivka, en la región de Járkov.

Harry calificó a Vlasenko de “impresionante”, a lo que el soldado respondió: “terco”.

Vlasenko resultó gravemente herido en combate en febrero, con lesiones que finalmente obligaron a la amputación de ambos pies —una de las cuales se realizó él mismo, según la oficina del presidente Volodymyr Zelenskyy, quien le otorgó el título de Héroe de Ucrania, la más alta distinción del país—.

Vlasenko se mantuvo en su puesto durante 232 días, escondiéndose de los rusos y transmitiendo observaciones importantes a sus compañeros de tropa, hasta que fue evacuado en avión a principios de octubre.

“Siento una enorme admiración y respeto por ti”, le dijo Harry.