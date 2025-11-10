El tifón Fung-wong salió el lunes del noroeste de Filipinas después de provocar inundaciones y aludes de tierra, y dejó a su paso provincias enteras sin electricidad, al menos ocho muertos y más de 1.4 millones de personas desplazadas.

Se esperaba que se dirigiera hacia el noroeste en dirección a Taiwán.

Fung-wong azotó el norte de Filipinas mientras el país aún lidiaba con la devastación causada por el tifón Kalmaegi, que dejó al menos 224 muertos en las provincias centrales el martes antes de golpear Vietnam, donde al menos cinco personas murieron.

Fung-wong tocó tierra en la provincia nororiental de Aurora el domingo por la noche como un supertifón con vientos sostenidos de hasta 185 km/h (115 mph) y ráfagas de hasta 230 km/h (143 mph).

A resident inspects his house after it was inundated by floodwaters in Tuao town, Cagayan province, on November 10, 2025, after a river overflowed due to heavy rains brought by Super Typhoon Fung-wong. Entire villages lay submerged and scores of towns remained without electricity on November 10 as Typhoon Fung-wong left the Philippines after killing at least two people and displacing more than a million. (Photo by John Dimain / AFP) ( JOHN DIMAIN )

La tormenta, de 1,800 kilómetros (1,100 millas) de ancho, se debilitó mientras atravesaba las provincias montañosas del norte y las llanuras agrícolas durante la noche antes de alejarse de la provincia de La Unión hacia el mar de China Meridional, según los meteorólogos estatales.

Una persona se ahogó en inundaciones repentinas en la provincia oriental de Catanduanes, y otra murió en la ciudad de Catbalogan en la provincia oriental de Samar cuando su casa se derrumbó sobre ella, dijeron las autoridades.

En la provincia norteña de Nueva Vizcaya, tres niños murieron en dos aludes de tierra separados y otras cuatro personas resultaron heridas, dijo la policía a The Associated Press. Una persona mayor murió en un deslizamiento de lodo en Barlig, una localidad en la provincia montañosa del norte, según las autoridades.

Otro alud de tierra en la localidad de Lubuagan en la cercana provincia de Kalinga mató a dos aldeanos y dos más estaban desaparecidos, dijeron las autoridades provinciales el lunes por la noche.

Más de 1.4 millones de personas se trasladaron a refugios de emergencia o a las casas de familiares antes de que el tifón tocara tierra, y alrededor de 318,000 permanecían en centros de evacuación el lunes.

Los fuertes vientos y la lluvia inundaron al menos 132 aldeas del norte, incluida una donde algunos residentes quedaron atrapados en sus techos mientras las aguas subían rápidamente. Alrededor de 1,000 casas resultaron dañadas, dijeron Bernardo Rafaelito Alejandro IV, de la Oficina de Defensa Civil y otros funcionarios, añadiendo que las carreteras bloqueadas por aludes de tierra serían despejadas a medida que el clima mejorara el lunes.

“Si bien el tifón ha pasado, sus lluvias aún representan un peligro en ciertas áreas” en el norte de Luzón, incluida la metrópoli de Manila, afirmó Alejandro. “Hoy llevaremos a cabo operaciones de rescate, alivio y respuesta a desastres”.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró el estado de emergencia el jueves debido a la extensa devastación causada por Kalmaegi y el daño esperado de Fung-wong, conocido como Uwan en Filipinas.

Los ciclones tropicales con vientos sostenidos de 185 km/h (115 mph) o más se categorizan en Filipinas como supertifones para subrayar la urgencia vinculada a perturbaciones climáticas más extremas.

Filipinas no ha solicitado ayuda internacional tras la devastación causada por Kalmaegi, pero Teodoro dijo que Estados Unidos, un aliado de tratado de larga data del país, y Japón estaban listos para brindar asistencia.

Las autoridades anunciaron que las escuelas y la mayoría de las oficinas gubernamentales estarían cerradas el lunes y el martes. Más de 325 vuelos nacionales y 61 internacionales fueron cancelados durante el fin de semana y hasta el lunes, y más de 6.600 pasajeros y trabajadores de carga quedaron varados en los puertos después de que la guardia costera prohibiera a los barcos aventurarse en mares agitados.

Filipinas es golpeada por alrededor de 20 tifones y tormentas cada año. El país también experimenta frecuentes terremotos y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a desastres del mundo.