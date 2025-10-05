El gobierno chino evacuó a unas 347,000 personas de las provincias sureñas de Guangdong y Hainan ante la llegada del tifón Matmo, que se fortaleció el domingo antes de tocar tierra.

Según el Centro Meteorológico Nacional de China, la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 94 millas por hora el domingo por la mañana. Tocó tierra en Zhanjiang, Guangdong, alrededor de la media tarde del domingo. La autoridad meteorológica emitió una alerta de tifón de nivel rojo, la más alta en su sistema.

La provincia de Hainan, que también se encuentra en la trayectoria de la tormenta, canceló vuelos, suspendió el servicio de transporte público y ordenó el cierre de establecimientos y negocios a partir del sábado en preparación para la tormenta. La provincia también evacuó preventivamente a 197,856 personas, según el medio oficial The Paper.

Matmo impactó directamente al sureste de Guangdong, donde 151,000 personas fueron evacuadas, informó The Paper. Mientras tanto, los medios locales transmitieron imágenes que mostraban grandes olas que rompían sobre carreteras en aldeas costeras de Zhanjiang.

Las autoridades también advirtieron sobre fuertes lluvias, con precipitaciones que se espera alcancen entre 100 y 249 milímetros (de 3.93 a 9.8 pulgadas) en algunas partes de Guangdong y Hainan.

En la región de Macao, que no está en la trayectoria directa del tifón, se cancelaron las clases y las sesiones de tutoría debido a las condiciones climáticas.

Matmo había pasado por Filipinas a principios de esta semana. Aunque no hubo reportes de víctimas o daños importantes, la tormenta afectó a más de 220,000 personas en cinco llanuras agrícolas y regiones montañosas del norte. Casi 35,000 de ellas se trasladaron a refugios de emergencia o a casas de familiares lejos de aldeas propensas a deslizamientos de tierra o inundaciones, dijeron funcionarios de respuesta a desastres el domingo.

La tormenta luego se dirigirá hacia el oeste y el norte, rumbo al norte de Vietnam y la provincia china de Yunnan.