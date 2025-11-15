Durante décadas, mucho se ha especulado sobre las afecciones médicas y psiquiátricas de Adolf Hitler. Sin embargo, un análisis realizado a su ADN reveló que el líder nazi padecía un trastorno genético que habría dificultado el desarrollo de sus órganos sexuales.

Según los investigadores, Hitler sufría el síndrome de Kallmann, un trastorno genético que habría dificultado el desarrollo de sus órganos sexuales durante la pubertad. Esto sugiere que quizás tuvo dificultades para establecer relaciones sexuales.

Los análisis se realizaron gracias a un trozo de tela manchada con la sangre de Hitler que recogieron miembros del Ejército estadounidense y que actualmente se encuentra en el Museo Histórico de Gettysburg.

El tejido es del sofá donde Hitler yacía sin vida después de suicidarse en el año 1945 dentro de un búnker subterráneo. Para verificar que esa sangre pertenecía al líder político, se recurrió a Turi King, una genetista de renombre, entre cuyos hallazgos está el identificar los restos del rey medieval Ricardo III.

“Dudé mucho sobre si unirme a este proyecto. Pero se llevará a cabo en algún momento, y queríamos asegurarnos de que se ejecutara de forma extremadamente mesurada y rigurosa. Además, no hacerlo lo pone en una especie de pedestal”, dijo King.

Y agregó: “Si hubiera mirado sus propios resultados genéticos, casi seguro que se habría enviado a sí mismo a las cámaras de gas”.

Los hallazgos se revelarán en el documental Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator, del canal británico Channel 4, el cual también desmonta el mito de que Hitler tenía ascendencia judía, y aporta pruebas de que probablemente padecía uno o más trastornos mentales.

Alex J. Kay, historiador de la Universidad de Potsdam de Alemania, especializado en la Alemania nazi, declaró al documental que esto podría ayudar a explicar su “muy inusual y casi completa devoción a la política en su vida”.

“Nadie ha podido explicar realmente por qué Hitler se sintió tan incómodo con las mujeres a lo largo de su vida, ni por qué probablemente nunca tuvo relaciones íntimas con ellas. Pero ahora que sabemos que padecía el síndrome de Kallmann, esta podría ser la respuesta que hemos estado buscando”, expresó Kay.

Kay destacó que otros altos cargos del partido nazi sí estaban casados, tenían descendencia e incluso amantes. La excepción era Hitler.

Algunos rumores sugieren que Hitler había sido hostigado por el tamaño de sus genitales; además, su condición genética significaba que tenía una posibilidad entre diez de tener un micropene.

Además, un examen médico de 1923, que se descubrió en 2015, demostró que Hitler tenía un testículo no descendido.