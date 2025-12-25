Latinoamérica es una región mayoritariamente católica y cristiana debido a la influencia de la colonización española. La Navidad es una celebración de origen cristiano que tiene el objetivo de conmemorar el nacimiento de Jesús, la figura central del cristianismo.

Esta celebración de origen religioso hace parte de las fiestas tradicionales que son más populares en la región, sin embargo, hay un país de Latinoamérica que desde hace un siglo “eliminó” la Navidad y otras fiestas religiosas.

Se trata de Uruguay, el país que si bien mantiene los festivos, dejó de celebrar la Navidad de manera oficial. En esta nación el 25 de diciembre sí es un día festivo pero por la celebración del Día de la Familia.

Esta decisión se tomó en 1919 obedeciendo al principio de la Constitución de 1918, plebiscitada en 1917, que a establecía a Uruguay como un país laico, por ello, obedeciendo a la separación del Estado y la Iglesia, el país latinoamericano mantuvo los días festivos, pero dejó de reconocer de manera institucional la razón religiosa detrás de estos.

Como en el caso de la Navidad, tampoco se celebra Semana Santa, sino la semana de Turismo; en el día de los Reyes Magos se celebra el Día de los Niños, y el día de la Virgen María es reemplazado por el día de las Playas.

No obstante, esto no significa que sean celebraciones prohibidas, pues en las calles, y quienes lo desean, celebran la Navidad el 24 de diciembre y siguen tradiciones como decorar con luces y reconocer esta celebración como una festividad de origen cristiano.