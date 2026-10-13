El papa León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en el pulmón concluyó con éxito, confirmó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

“La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, detalló la Santa Sede a través de un comunicado oficial remitido a los medios internacionales.

El procedimiento médico del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma y estuvo liderado por el cirujano torácico Stefano Margaritora, especialista con amplia trayectoria en intervenciones de esta índole.

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El líder religioso ingresó al hospital poco después de la 1:00 p.m., hora local (7:00 a.m., hora de Puerto Rico). Su llegada se produjo a pie y con tranquilidad, escoltado por sus dos secretarios y su médico de cabecera.

El propio pontífice había anticipado la operación el pasado domingo tras el rezo del ángelus, cuando informó a los fieles que se sometería al procedimiento luego de que los estudios de rutina detectaran una lesión nodular aislada en fase inicial.

El procedimiento quirúrgico se produce a menos de un mes de su gira pastoral por América Latina, pautada del 6 al 17 de noviembre, con paradas oficiales en Uruguay, Argentina y Perú.