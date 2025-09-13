( JIM LO SCALZO )

En diciembre despegará desde Sudamérica el que será considerado el primer vuelo comercial más largo del mundo.

La nueva ruta conectará directamente a Buenos Aires, Argentina, con Shanghái, China, en un trayecto de casi 19,681 kilómetros que se prevé dure entre 25 y 29 horas.

Según “NTN24”, hasta el momento, un vuelo se clasifica como de larga distancia cuando supera las ocho horas de recorrido.

En ese contexto, la conexión más extensa que partía desde Sudamérica era la ruta Santiago de Chile–Melbourne, operada por LATAM, con una distancia cercana a los 11,320 kilómetros.

Con la nueva operación de China Eastern Airlines, Buenos Aires superará ampliamente ese récord.

Precios y frecuencias

Los precios de referencia para los boletos inician en 1,746 dólares, variando según el sentido del viaje.

La aerolínea china planea ofrecer dos frecuencias semanales, consolidando así una conexión directa entre ambos continentes.

El servicio será operado por un Boeing 777-300ER, avión de gran capacidad y una de las más confiables del mercado.

Este modelo mide 73.9 metros de longitud y está equipado con dos motores General Electric GE90-115BL.

Alcanza aproximadamente 13,650 kilómetros, lo que lo habilita para cubrir rutas extra largas bajo condiciones de seguridad y eficiencia.

El proyecto “Corredor Sur”

Según el medio mencionada, la inauguración de este itinerario hace parte del proyecto denominado “Corredor Sur”, una iniciativa que busca fortalecer los lazos aéreos entre Asia, Oceanía y Sudamérica, con el fin de impulsar tanto el turismo como el comercio internacional.

Con esta nueva ruta, Buenos Aires no solo amplía su conectividad global, sino que también se posiciona como un punto estratégico en el mapa de la aviación internacional.

El vuelo supera a trayectos que durante años fueron considerados los más largos del planeta, como el de Nueva York–Singapur, operado por Singapore Airlines, que cubre 16,700 kilómetros en cerca de 18 horas y 45 minutos.