Brasil puso en marcha oficialmente una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia reciente.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó, en la localidad de Vera Cruz, la ceremonia de inicio de las obras del puente que conectará la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica. Con una extensión de 12.4 kilómetros (7.7 millas), la estructura se consolidará, una vez finalizada, como el puente sobre el mar más largo de toda América Latina, superando las características del histórico puente Río-Niterói.

El megaproyecto se lleva a cabo bajo la figura de una asociación público-privada entre el gobierno del estado de Bahía y un consorcio chino integrado por China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC). La obra demandará una inversión total de 11,600 millones de reales (unos $2,220 millones), financiada en un 47% por las firmas chinas y en un 53% por el Estado brasileño y la administración regional. Una vez concluida, el concesionario operará y mantendrá la infraestructura por 35 años.

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La relevancia de esta obra radica en su impacto para el nordeste brasileño, donde se prevé que beneficiará directamente a unos 10 millones de personas en aproximadamente 250 municipios. La nueva conexión vial facilitará el acceso estratégico desde Salvador hacia el litoral sur de Bahía, una región de alta actividad turística y comercial. Según proyecciones oficiales, el cruce permitirá reducir los tiempos de traslado en cerca de dos horas al evitar la dependencia de ferris o extensos recorridos terrestres, estimándose un flujo diario de 28,000 vehículos.

En términos técnicos, la estructura contará con cuatro carriles y alcanzará una altura de 82 metros sobre el nivel del mar para garantizar la navegación de embarcaciones de gran calado hacia el puerto de Salvador. La obra requirió la perforación previa de 105 pozos para asegurar cimientos a profundidades de hasta 67 metros en el canal central. El sistema vial se completará con túneles, viaductos de conexión con la Vía Expressa de Salvador y la duplicación de tramos viales en la isla de Itaparica, junto con planes de monitoreo ambiental a cargo del INEMA.

El cronograma oficial, ratificado tras adendas contractuales en 2025, prevé la finalización de los trabajos para junio de 2031. Durante el acto, Lula da Silva destacó el impacto social del proyecto y enfatizó la necesidad de preservar la tranquilidad de los habitantes de la isla frente a fenómenos como la especulación inmobiliaria.