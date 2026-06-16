Viena. Una empleada del fabricante de componentes aeronáuticos austriaco FACC se ha llevado un gran susto al encontrarse con restos humanos destinados a la investigación en varias cajas que llegaron a la sede de la empresa por error, informa este martes la televisión pública de Austria ORF.

La trabajadora dio la alarma tras abrir ayer, lunes, la primera de las ocho cajas refrigeradas del cargamento y la compañía alertó de inmediato a la Policía, que descubrió un torso humano en cada paquete.

La investigación policial concluyó rápidamente que los restos humanos procedentes de Estados Unidos tenían como destino un laboratorio médico de Alemania que realiza investigaciones, y que en el aeropuerto de Múnich (Alemania) se confundió ese cargamento con un pedido de piezas industriales para FACC.

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La empresa aeronáutica confirmó que su empleada sufrió un fuerte impacto psicológico debido al macabro hallazgo.

La Policía coordinó con los servicios aduaneros y sanitarios el reenvío urgente de los ocho cuerpos hacia su destino original.

Este tipo de transportes biológicos transatlánticos está sujeto a estrictos protocolos internacionales de etiquetado y refrigeración.

A pesar de los rigurosos controles habituales en el sector, las agencias reguladoras de los aeropuertos de Múnich y Viena dijeron que revisarán los códigos de barras de los fletes para evitar errores en el futuro.