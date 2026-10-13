Los médicos dominicanos paralizaron este martes los hospitales públicos en demanda de mejoras laborales, entre ellas el pago del incentivo por antigüedad a quienes tienen más de 15 años de servicio y el reforzamiento de la seguridad en los centros sanitarios, una protesta que afectó a miles de pacientes.

La huelga fue convocada por el Colegio Médico Dominicano (CMD), que denunció una “situación insostenible” en el sector de la salud por el incumplimiento de acuerdos y el deterioro de las condiciones laborales en la red pública hospitalaria.

El gremio también alertó sobre las deficiencias de la seguridad hospitalaria, ya que muchas veces el personal de la salud es objeto de agresiones físicas de pacientes o acompañantes, y señaló que en algunas ocasiones los médicos deben asumir la protección de su propia integridad la falta de personal de vigilancia.

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“Es alarmante encontrar hospitales que carecen incluso de personal de portería después de las seis de la tarde”, señaló el CMD en un comunicado.

Asimismo, denunció el déficit de personal médico, que obliga a un solo profesional a atender simultáneamente las áreas de hospitalización y emergencia, lo que puede dejar desprotegidos a los pacientes que acuden a los servicios de urgencias.

“Esta realidad que viven algunos de nuestros centros obliga al médico a abandonar la emergencia para atender un parto, por ejemplo, dejando desprotegida a la población atendida en urgencias”, añadió el gremio.

Por su parte, la secretaria de la Mujer del Colegio Médico Dominicano, Gisela Arias de la Cruz, dijo a periodistas que en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, en Santo Domingo, solo paralizaron la consulta, pero no “las áreas críticas”.

“Aquí lo único que hemos paralizado es la consulta, reforzamos las emergencias, el área de urgencias, por si cualquier paciente de los que estaban ahí necesitaban una atención rápida, se les está brindando”, manifestó Arias de la Cruz.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, pidió al CMD suspender el paro y retomar el diálogo con el Gobierno.

Landrón solicitó al gremio esperar el regreso al país del presidente Luis Abinader, quien se encuentra en un viaje en Europa, para reanudar las conversaciones con el mandatario y la vicepresidenta Raquel Peña en busca de acuerdos sobre las reivindicaciones del sector.

El funcionario advirtió de que la paralización afecta especialmente a los pacientes que necesitan consultas, procedimientos y otras atenciones médicas.

El SNS aseguró que los servicios de emergencia y las áreas críticas continuarían funcionando durante la jornada de protesta para garantizar la asistencia a quienes requirieran atención urgente.