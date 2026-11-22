Esta semana el gobierno de Colombia dio inicio a la primera fase para aplicar la eutanasia a los cientos de hipopótamos que habitan en la localidad de Antioquia, descendientes de los ejemplares introducidos ilegalmente en los años 80 por el narcotraficante Pablo Escobar. Se trata del intento de las autoridades por frenar su crecimiento poblacional.

Esta primera etapa involucrará a 10 ejemplares de los 260 que hay. Se los eligió por un nivel elevado de agresividad hacia las personas comparados con el resto de los hipopótamos.

Según explicó el director de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), Javier Valencia, estos hipopótamos “están poniendo en peligro la vida de las personas” por un factor de “agresividad” más alto que los demás. “Hay un crecimiento exponencial y cada vez afecta más la biodiversidad, los ecosistemas y, por supuesto, al estar más cercanos a la población, ponen en riesgo la vida humana”, precisó.

PUBLICIDAD

En diálogo con Noticias Caracol, añadió: “Tenemos que disminuir la población y tenemos que hacer un control efectivo sobre ese crecimiento de la población”.

El medio colombiano El Tiempo indicó que los hipopótamos serán intervenidos mediante un plan piloto de cinco meses de duración. En ese lapso de tiempo, se los dividirá en grupos: a uno se le aplicará la esterilización, a otro el confinamiento y a otro la traslocación. En tanto, a los 10 seleccionados como “agresivos” se ejecutará la eutanasia química. Primero serán capturados en las inmediaciones del río Nare, por donde cruzan al menos 23 estudiantes para llegar a sus colegios a recibir clases. Allí, se activarán los protocolos para detectar el momento exacto de la salida del agua de estos animales y así inmovilizarlos.

Luego, se aplicará la eutanasia con el fármaco conocido como etorfina y varias dosis de sedación para facilitar el procedimiento.

El protocolo establece que los cuerpos deben ser enterrados en fosas de hasta cinco metros de profundidad, con medidas para evitar contaminación y proliferación de olores. Como alternativa, se contempla la incineración en instalaciones autorizadas que cumplan con estándares ambientales.

El plan también incluye las otras estrategias como la esterilización, que tiene un costo cercano a los $9,800 por individuo, y la reubicación en zoológicos o santuarios internacionales, aunque esta última no tuvo avances desde 2023 debido a la falta de países receptores.

El gobierno destinará hasta $1.7 millones para la ejecución del plan, que se enmarca dentro de la normativa ambiental vigente y las disposiciones sobre caza de control en Colombia.

PUBLICIDAD

La plaga de los hipopótamos

Los mamíferos, que son considerados como una especie invasora y fueron introducidos al país por Escobar, se convirtieron en parte del paisaje y la cultura de Puerto Triunfo, Antioquia.

Las autoridades advierten que, de no intervenir, la población podría alcanzar los 500 ejemplares en 2030, lo que incrementaría el impacto sobre ecosistemas locales y especies nativas como el manatí y la tortuga de río. Los hipopótamos están declarados como especie exótica invasora en Colombia.

Estos animales, que pueden superar las tres toneladas de peso, no tienen depredadores naturales en el país y se expandieron por el río Magdalena, incluso llegando a zonas pobladas, lo que generó preocupación por la seguridad y el equilibrio ambiental.

Su historia

La población de esta especie fue creciendo de manera descontrolada desde que el capo de la droga adquirió un hipopótamo macho y una hembra para un zoológico personal que construyó en su hacienda Nápoles, hoy convertida en parque temático.

El lugar se encuentra en el valle del rio Magdalena y es reconocido como símbolo del éxito del Cartel de Medellín y, específicamente, de su propietario. En la hacienda también había edificios con decenas de habitaciones, carreteras, seis piscinas, 27 lagos artificiales, gasolinera propia, una pista de aterrizaje de aviones, helipuertos y hangares, entre otras obras.

Liberados a su suerte luego de que Escobar fue abatido por la policía en 1993, los hipopótamos se multiplicaron. El resto de los animales, como flamencos, jirafas, cebras o canguros, fueron vendidos a diferentes zoológicos.