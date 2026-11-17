Menos caña y menos azúcar son algunos de los efectos que el fenómeno de El Niño traería a la producción en Centroamérica para la zafra 2026-2027, según datos reportados por la Asociación de Azucareros del Istmo Centroamericano (AICA), que estima una posible reducción preliminar de entre 3 y 21% en los países de la región.

Juan Carlos Fernández, director ejecutivo de AICA, dijo a The Associated Press que el fenómeno representa “un desafío importante para la agricultura centroamericana, y en el caso de la caña no es la excepción, la irregularidad en las lluvias y las altas temperaturas han impactado en la disponibilidad de riego de la producción”.

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El ejecutivo explicó que las primeras estimaciones de producción de azúcar regional se vean “impactadas negativamente en alrededor de un 12% (datos promedio de la región) menos de la zafra pasada”, pero que los productores siguen monitoreando la situación.

La diminución de azúcar proyectada para la zafra 2026-2027 por país sería así: Guatemala 5%, El Salvador 21%, Honduras 15%, Nicaragua 14% y Costa Rica un 3%.

Según datos de azucareros de Guatemala, el país produjo 26.7 millones de toneladas métricas de caña y 2.8 millones de toneladas métricas de azúcar en la zafra de 2025-2026 y para la zafra que recién inició (2026-2027) se estima preliminarmente una reducción del 7% en la producción de caña que significaría 1,8 millones de toneladas métricas menos y 5% en la de azúcar, que equivaldría hasta 140 mil toneladas métricas menos.

“De acuerdo con las estimaciones del área de Inteligencia Agrícola del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (Cengicaña), se prevé una reducción de hasta un 7% en las toneladas de caña cosechadas por hectárea, en comparación de la zafra anterior; esto tendrá un impacto directo en la producción de azúcar y en la generación de energía renovable”, afirmó Luis Miguel Paiz, gerente general de Guatecaña, entidad gremial de la Agroindustria de la Caña de Azúcar de Guatemala.

El Niño, un ciclo natural de calentamiento , eleva la temperatura de las aguas del océano Pacífico, liberando humedad en el aire que puede alimentar las tormentas. Estos episodios de El Niño pueden ocurrir de manera irregular cada par de años, pero los científicos afirman que la versión más reciente es particularmente extrema y se tiene previsto que su impacto se extiendan por varios meses más.

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Alex Guerra, director Ejecutivo del Instituto Privado de Investigación de Cambio Climático, dijo que la falta de agua y las altas temperaturas afectan el desarrollo del cultivo en toda la región centroamericana. Agregó que el 75% del agua que necesita el cultivo proviene de la lluvia y la falta de precipitaciones pone en riesgo la producción.

En agosto pasado, la organización Oxfam alertó en un informe que la sequía provocada por el fenómeno de El Niño está generando una crisis en el Corredor Seco centroamericano y en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador está poniendo en riesgo la vida y salud de unos siete millones de personas.