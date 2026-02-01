CARACAS. Casi un mes después de la acción militar estadounidense que depuso al expresidente venezolano Nicolás Maduro, la encargada de negocios para Venezuela, Laura Dogu, arribó el sábado a Caracas para la reapertura de la misión diplomática de Estados Unidos en el país sudamericano, marcando un hito en la recuperación paulatina de las relaciones bilaterales rotas siete años atrás.

“Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, confirmó en un mensaje en X de la embajada estadounidense en Caracas y adjuntó fotografías de la diplomática al descender del avión en el aeropuerto de Maiquetía.

Caracas y Washington rompieron relaciones bilaterales en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego que el presidente Donald Trump apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

El canciller venezolano Yván Gil precisó en su cuenta de Telegram que recibieron a la enviada de Estados Unidos en el marco de la agenda conjunta “orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional”.

El paso previo en el deshielo de las relaciones bilaterales fue la visita el 9 de enero de una delegación del gobierno de Trump a Caracas que evaluó condiciones “técnicas y logísticas” relacionadas al cumplimiento de funciones diplomáticas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después del depuesto mandatario y vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo anteriormente que la reapertura de embajadas “nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro”.

Dogu, quien ha sido embajadora en países como Nicaragua y Honduras, llegó a la capital venezolana un día después que la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció un proyecto de ley de amnistía para la liberación masiva de presos por motivos políticos. Dicha ley había sido una de las principales exigencias de la oposición venezolana, respaldada por Estados Unidos.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo”, dijo Rodríguez.

Días después de la intervención militar estadounidense, el gobierno de Rodríguez había ofrecido la liberación de un número importante de presos como gesto para consolidar la paz. Sin embargo, el proceso ha enfrentado críticas de familiares y organizaciones civiles por falta de celeridad e información de las excarcelaciones.

El Foro Penal, una de las organizaciones civiles que monitorea la situación de los presos en Venezuela, indicó que hasta el miércoles 302 personas habían sido excarceladas y 711 permanecen detenidas por razones políticas. Pero el gobierno señala más de 600 liberaciones.

El oficialismo no admite que existan “presos políticos”, pues acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

El viernes, poco después del anuncio sobre la ley de amnistía, Estados Unidos confirmó a través del canal de X de su embajada, la liberación de “todos los ciudadanos estadounidenses —de los que se tenía conocimiento— que se encontraban detenidos en Venezuela”.