Un hombre de edad avanzada que padece el mal de Alzheimer y sobrevivió 11 días solo en la selva amazónica se recupera en un hospital de la ciudad brasileña de Macapá, donde los rescatistas han dado a conocer más detalles de su sorprendente odisea.

Janarino Ferreira dos Santos, de 74 años, fue rescatado el viernes por guardaparques y voluntarios en una zona espesa de selva a unos 10 kilómetros (6 millas) de Macapá, en el noreste de Brasil. Los rescatistas indicaron que Dos Santos logró sobrevivir en el bosque comiendo bayas, bebiendo agua de fuentes naturales y haciendo estructuras a modo de cama con hojas de palmeras de asaí, donde podía descansar por la noche.

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“Cuando él era más joven había trabajado en la selva, así que sabía cómo moverse”, explicó Aniel Cardoso, un guardaparques que ayudó a encontrar a Dos Santos.

Cardoso y un grupo de voluntarios que se sumaron a la búsqueda de Dos Santos el viernes contaron que pudieron hallar al hombre después de identificar sus huellas y darse cuenta de que había estado caminando en círculos. Mientras seguían las huellas, los rescatistas se toparon con una cama hecha con hojas de asaí que parecía tener al menos cuatro días. Más tarde, encontraron una segunda cama con hojas que parecían haber sido arrancadas de una palmera esa misma mañana.

“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que podía estar vivo y de que podía estar cerca”, relató Cardoso. Los rescatistas encontraron a Dos Santos en una zona espesa del bosque, sentado, descalzo y vestido solamente con ropa interior.

“No podía hablar, ya no caminaba y tenía mucha sed”, agregó Cardoso.

La búsqueda, que comenzó un día después de que el hombre desapareciera, reunió a familiares, voluntarios y equipos de seguridad pública, que enfrentaron condiciones difíciles en el bosque. Bomberos y equipos especializados realizaron búsquedas terrestres, sobrevuelos en helicóptero y dron, además de usar cámaras térmicas para buscar indicios del hombre desaparecido.

A medida que pasaban los días y no surgían noticias de Dos Santos, su nieta recurrió a las redes sociales para pedir a voluntarios y autoridades que persistieran con la búsqueda.

Sacar a Dos Santos de la selva resultó complicado, ya que la vegetación densa, las zonas inundadas y el terreno pantanoso le impedían caminar sin ayuda, por lo que los rescatistas improvisaron una camilla con cuerdas y lo cargaron a través del terreno agreste.

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Cardoso contó que el hombre había salido caminando de su casa, ubicada a orillas de la selva, mientras sus familiares visitaban a un vecino.

Señaló que encontrar a Dos Santos fue “muy gratificante” porque, hace dos meses, otro hombre había desaparecido en la selva cerca de Macapá, pero ya había muerto cuando los rescatistas lo encontraron.

“Esta vez, gracias a Dios, pudimos entregar a este ciudadano con vida”, concluyó Cardoso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.