El youtuber polaco Nikodem Czyżewski, conocido como Lil Narcyz, fue encontrado muerto en Croacia tras ser reportado como desaparecido a finales de abril. Tenía 23 años.

La policía de Gliwice confirmó la noticia luego de encabezar la búsqueda del influencer durante varias semanas. El joven había viajado a Croacia para trabajar. El 8 de abril, su familia perdió contacto con él, reportando posteriormente su desaparición.

Según Fakt, la Jefatura de Policía Municipal de Gliwice anunció el hallazgo del cuerpo de un hombre de 23 años en Zagreb, la capital de Croacia. Aún no se ha revelado la causa y las circunstancias en las que se produjo el deceso.

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Tras el fallecimiento, se ha iniciado una campaña para recaudar fondos para cubrir los gastos del funeral y trasladar el cuerpo de Lil Narcyz hacia Polonia.