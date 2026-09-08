Londres. El príncipe Enrique y su esposa, Meghan, quedaron sorprendidos por la manera en que el Palacio de Buckingham difundió una carta que dejó claro que siguen siendo miembros no activos de la familia real, pese a que han regresado al Reino Unido.

La carta, enviada en nombre del rey Carlos III a altos funcionarios del gobierno y del ámbito militar, tomó por sorpresa a la pareja cuando fue divulgada a los medios el lunes, en parte porque tuvieron muy poco tiempo para revisar o comentar su contenido, dijo una persona familiarizada con las conversaciones.

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Los representantes de la pareja recibieron una copia de la carta una hora y 12 minutos antes de que fuera difundida a los medios, según la fuente. Eso les dejó poco tiempo para responder, ya que no pudieron comunicarse con Enrique, quien se encontraba en una reunión, hasta apenas dos minutos antes de que la carta fuera publicada, agregó.

La carta señala que Enrique y Meghan seguirán absteniéndose de utilizar los títulos reales formales, como Su Alteza Real y Su Alteza Real, tal como lo han hecho desde que se apartaron de sus funciones oficiales en 2020. Cualquier trabajo benéfico que realicen será llevado a cabo a título privado, mientras que las decisiones relacionadas con su seguridad operacional corresponden a las agencias policiales pertinentes, según la carta.

“Para ayudar a evitar dudas o confusión, el Rey ha ordenado que esta información sea compartida”, indicó en la carta el Lord Chambelán, el funcionario de mayor rango de la Casa Real.

3 Fotos El príncipe Enrique y Meghan Markle se casaron el 19 de mayo en el Castillo de Windsor, Inglaterra.

Enrique y Meghan se apartaron de sus funciones reales en 2020, cuando se mudaron a Norteamérica para ganarse la vida por cuenta propia mediante lucrativos acuerdos con Netflix y Spotify. En aquel momento, la reina Isabel II dejó claro que la pareja no podía ser miembros de la realeza a tiempo parcial y que debían renunciar a sus funciones reales si querían llevar a cabo ese tipo de acuerdos comerciales. Carlos reiteró esa postura después de convertirse en rey en 2022.

La reacción de la pareja ante la carta, que confirma que su estatus permanece sin cambios, pone de relieve las tensiones en torno a su regreso al Reino Unido. Algunos observadores del Palacio han expresado preocupación de que la presencia de Enrique y Meghan en Gran Bretaña pueda permitirles establecer una especie de “corte real paralela” que compita con los miembros de la familia real que actualmente desempeñan funciones oficiales.

El tema de la seguridad es particularmente delicado porque Enrique mantiene desde hace años una disputa con el gobierno para recuperar la protección policial financiada con fondos públicos, que fue cancelada cuando la pareja renunció a sus funciones reales.

Cualquier decisión sobre si se debe restablecer la protección policial las 24 horas para la pareja corresponde a un panel gubernamental conocido como RAVEC (Comité Ejecutivo Real y de VIP). Se espera que el comité se reúna esta semana, dijo la persona familiarizada con las conversaciones.