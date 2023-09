Bogotá. El cuerpo de Gildardo de Jesús Restrepo, un colombiano que desapareció en 2006 y de cuyo paradero su familia no sabía nada desde hace 17 años, fue entregado “de manera digna” a su hijo en el departamento de Antioquia (noroeste) la semana pasada.

Así lo informó este jueves la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que detalló que el cuerpo fue llevado a Titiribí, el pueblo del que el hombre huyó en 2001 por amenazas del Frente Suroeste de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El hombre se fue y dejó de trabajar en las minas de carbón y como recolector de café para desplazarse al municipio de Ciudad Bolívar, también en Antioquia, donde “el desarraigo lo alejó de los suyos”. Desde allá llamaba a su familia pero en octubre de 2006, cuando su padre fue a visitarlo no lo encontró.

“Le dijeron que se había marchado para el Quindío con una de las cocineras de la finca. Nunca más se comunicó con la familia, su madre murió esperándolo, sus hermanos no volvieron a verlo, no regresó a Titiribí por miedo y su hijo dejó de ser un niño e hizo una vida llena de preguntas sin respuesta”, detalló la UBPD.

El cuerpo sin vida de Gildardo fue hallado en abril de 2013 en el municipio de Santuario, en el departamento de Risaralda, donde trabajaba como recolector de café.

Fue asesinado por un grupo paramilitar surgido de la desmovilización de las AUC. Su cuerpo fue inhumado en la bóveda 486 del municipio de Apía, en Risaralda, y su lápida marcada como ‘NN (sin nombre). Abril 14-2013′.

“Soy hermana, fui madre de Gildardo, porque me tocó levantarlo desde pequeñito. Yo no vengo a enterrar a un hermano, vengo a enterrar a un hijo (...) Estoy contenta porque lo encontré, y triste porque lo encontramos muerto”, dijo una de las familiares del hombre, cuya identidad no fue revelada por seguridad.

En 2020, una hermana de Gildardo le pidió a la Unidad de Búsqueda que buscara a su hermano. Ella y Willy, su hijo, aportaron las muestras de ADN que permitieron confirmar la identidad del hombre.

“El proceso de búsqueda llevó a los investigadores hasta Risaralda. La necropsia que hizo Medicina Legal dice que Gildardo tenía 43 años, vestía un jean café talla 32 y unas botas de caucho negras, talla 39. Cargaba dos candelas, una roja y otra azul; y una pipa artesanal. Gildardo murió de forma violenta a causa de dos impactos de proyectil de arma de fuego”, agregó la UBPD.

El cuerpo fue recuperado en mayo de 2022 en el Cementerio San José de Apía para continuar con el proceso de identificación, que confirmó que era él.

LA UBPD es el organismo encargado de buscar a las 103,955 personas reportadas como desaparecidas en Colombia hasta 2016, de las cuales 89,782 aún no han sido encontradas.