Un conductor ingresó con una camioneta 4x4 a un sector restringido de la Pampa del Leoncito, en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan, en el oeste de Argentina, y provocó daños sobre un terreno afectado por las lluvias.

El vehículo avanzó cerca de 1.5 kilómetros antes de quedar atrapado y, durante las maniobras para retirarlo, dejó huellas de hasta 25 centímetros de profundidad que, según una estimación del intendente Sebastián Carbajal, podrían tardar hasta 100 años en desaparecer.

La circulación por el sector había sido restringida temporalmente debido a las lluvias y a la humedad del terreno, condiciones que aumentaban su vulnerabilidad. Pese a la prohibición, una camioneta Toyota Hilux ingresó al área y recorrió aproximadamente 1.5 kilómetros.

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Camioneta quedó atrapada

Durante el recorrido, el vehículo quedó atascado. El conductor realizó maniobras de retroceso para intentar retirarlo, movimientos que ampliaron la superficie afectada y dejaron nuevos rastros sobre la planicie.

En el lugar también habría circulado una motocicleta durante los intentos por sacar la camioneta, lo que produjo marcas adicionales. Algunos de los surcos ocasionados en el episodio alcanzaron hasta 25 centímetros de profundidad.

La fragilidad de la superficie de la Pampa del Leoncito hace que las marcas provocadas por vehículos puedan permanecer durante largos periodos. Las condiciones naturales de la planicie dificultan una recuperación rápida de las zonas alteradas.

Un mendocino es investigado en San Juan tras ingresar con su camioneta a un SECTOR PROHIBIDO de Pampa del Leoncito, en Calingasta. Las huellas alcanzaron 25 cm de profundidad y el terreno podría tardar HASTA 100 AÑOS en recuperarse naturalmente por la fragilidad del ambiente… pic.twitter.com/8HfJBN8gDp — Real Time (@RealTimeRating) August 10, 2026

Un antecedente registrado en noviembre de 2025 permite dimensionar el posible impacto. En aquella ocasión, varios vehículos todoterreno ingresaron a la misma zona y dejaron huellas de entre 10 y 15 centímetros de profundidad.

Especialistas de la Universidad Nacional de San Juan estimaron entonces que la recuperación natural de esas marcas podría requerir entre 40 y 60 años.

La cifra mencionada por Carbajal corresponde a una estimación y no a una evaluación científica específica sobre los daños de este episodio. El antecedente técnico disponible es el análisis realizado por especialistas universitarios tras el ingreso de vehículos registrado en noviembre de 2025.

Tras conocerse el ingreso, autoridades municipales acudieron al lugar para verificar los daños y evitar el acceso de otros vehículos al sector restringido.

La Toyota Hilux quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional de Argentina mientras avanzan las actuaciones destinadas a determinar las responsabilidades por el ingreso y los daños ocasionados.

Analizan sanciones por daños en áreas naturales

El episodio también reabrió la discusión sobre las sanciones aplicables a quienes ingresan con vehículos a sectores naturales restringidos. Las autoridades consideran que las multas vigentes podrían resultar insuficientes frente a daños cuya recuperación puede extenderse durante décadas.

A partir del caso, se analiza impulsar modificaciones para reforzar la protección de espacios naturales como la Pampa del Leoncito y establecer sanciones más severas para quienes incumplan las restricciones de circulación.