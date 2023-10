El Vaticano anunció la renuncia del obispo polaco Grzegorz Kaszak, quien habría realizado una fiesta sexual en su diócesis al sur de Polonia el pasado mes de agosto.

“El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Sosnowiec (Polonia) presentada por Su Excelencia el Obispo Grzegorz Kaszak”, dice el comunicado.

La parroquia Dąbrowa Górnicza se hizo popular de una forma inesperada luego de que trascendiera el escándalo de la orgía convocada por el padre encargado, incluso, muchos aseguran que otros dos hombres participaron de ella.

La fiesta sexual fue descubierta luego de que uno de los participantes tuviera una sobredosis de pastillas que no han sido identificadas por las autoridades y este tuviera que ser trasladado en una ambulancia.

Según el periódico La Gazeta Wyborcza, el invitado del clérigo supuestamente perdió el conocimiento en algún momento por el consumo de drogas, tras llamar a una ambulancia los sacerdotes no habrían permitido el ingreso de la misma y esto habría ocasionado que la policía interviniera.

“El párroco de St. La Santísima Virgen María de los Ángeles en Dąbrowa Górnicza informó por escrito a la Curia Diocesana de Sosnowiec sobre la ‘intervención de la ambulancia y de la policía’ en el departamento de uno de los sacerdotes”, dice la prensa.

Tras conocerse la realización de esta fiesta sexual, la diócesis se pronunció mediante un comunicado: “El padre Tomasz Z y otros dos laicos han cometido una violación muy grave de las normas morales, que la Iglesia no tolera y condena enérgicamente. El incidente se ha convertido en motivo de gran escándalo para los fieles y de justificada indignación pública”.

Lo anterior causó que el obispo polaco Grzegorz Kaszak, ofreciera disculpas públicas y dimitiera de su cargo.

“También soy consciente de la responsabilidad que tengo como obispo. Si he hecho algo mal, he cometido un error o he descuidado algo, lo lamento mucho. Y, por supuesto, estoy dispuesto a aceptar todas las consecuencias asociadas a ello”, escribió Kaszak.

Hoy, tras un mes de presentarse la respectiva denuncia contra el obispo, se conoció que el Papa Francisco admitió la renuncia del obispo. En su lugar se posesionará el arzobispo Adrián Galbas de Katowice.