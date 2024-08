A pocas horas de que se lleve a cabo la lectura de la sentencia del español Daniel Sancho, presunto homicida del cirujano colombiano Edwin Arrieta, se habría filtrado el veredicto final por parte de la defensa de la víctima.

La supuesta filtración se habría hecho por parte del tailandés Metapon Suwancharen, fiscal encargado del caso, cuando aparentemente escribió una reflexión en su pagina web en la que mencionaba la decisión final del caso de el médico Edwin Arrieta.

En el escrito comenzó a mencionar que, finalmente, habían logrado demostrar ante el tribunal “que el acusado había planeado el asesinato e intentó encubrirlo desmembrando el cuerpo”; sin embargo, no se pudieron conocer las causas de los hechos, dado que no se logró recuperar todas las partes del cuerpo de la víctima.

“Presentamos pruebas forenses, incluidos los resultados de la autopsia, el análisis de ADN y los patrones de las heridas, para demostrar el asesinato. Nuestra rigurosa defensa implicó el uso de pruebas de patología forense para demostrar la intención del acusado de matar al cirujano colombiano”, continuó Suwancharen en su publicación.

En la última parte del documento revelado se lee que, finalmente, “el tribunal condenó al acusado y le ordenó que indemnizara a la familia de la víctima, restableciendo así la justicia para los seres queridos de la víctima”.

Tras lo sucedido, según medios internacionales, Metapon señaló que el escrito había estado en construcción en su página web y estaba en proceso de creación “así que el contenido se subió por error. Esta web no es oficial y no tendría que ser pública para la gente. Tenía que ser privada y hay gente con intención de filtrar información. No conozco la sentencia, lo estamos corrigiendo”.

¿Qué dijo la defensa de la familia Arrieta?

Por otra parte, Juango Ospina, abogado de la familia Arrieta, reaccionó ante el escandalo cuando se encontraba en una entrevista para el periódico El Debate: “Esto es una falta de respeto hacia Metapon Suwancharen, letrado tailandés, que siempre ha sido muy respetuoso y actúa con máxima pulcritud. Y no me extrañaría que detrás de este bulo esté alguien del entorno de Daniel Sancho para enturbiar el proceso, distorsionar la realidad y dar alas a teorías de la conspiración”, señaló la defensa de la víctima.

Reacciones por parte de la defensa de Sancho

Después de lo sucedido, Carmen Balfagón, la portavoz y abogada de la familia de Daniel Sancho, en conversaciones con el programa televisivo español Y ahora Sonsoles, no dejó pasar la publicación por alto, teniendo en cuenta que su socio, Ramón Chipirrás, ya se había pronunciado al respecto.

“No es una interpretación nuestra, el texto está ahí y lo puede leer cualquiera. Es un tema terriblemente grave porque da a entender que él tiene conocimiento de una sentencia que no debería saberse hasta el próximo jueves”, son las palabras de Balfagón.