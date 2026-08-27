SEÚL, Corea del Sur — La presunta falsificación de documentos por parte de un agente de policía surcoreano en dos casos de personas desaparecidas ha puesto de manifiesto las deficiencias en la supervisión policial y ha avivado la desconfianza de la ciudadanía hacia la policía.

Esas dos personas desaparecidas —y otras dos más— fueron halladas muertas en Jeju, la isla turística más popular de Corea del Sur, en los últimos días, lo que ha desatado un gran revuelo mediático. El escándalo se produce, además, en un momento en el que el país se prepara para una reestructuración de su sistema de justicia penal que otorgará mayor autoridad a la policía, ya que se retirarán a los fiscales sus competencias en materia de investigación.

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En respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía, el presidente Lee Jae Myung dio instrucciones a su primer ministro, en una reunión del Consejo de Ministros celebrada el martes, para que estudie formas de reformar la policía.

Un agente que archivó los casos de personas desaparecidas

En un caso, el agente —del que solo se conoce el apellido, Bu— archivó la denuncia de desaparición de una mujer de 37 años que llevaba desaparecida más de tres meses sin confirmar que estuviera a salvo. Al parecer, Bu mintió al novio de la mujer, diciéndole en aquel momento que había hablado con ella por teléfono, pero que ella le había pedido que no revelara su paradero.

El cadáver de la mujer, Jang Mi-ran, fue hallado el lunes en una plantación de palmeras de la isla de Jeju.

Tras enterarse, ya demasiado tarde, de la falsificación de Bu, su familia publicó a principios de este mes unas fotos suyas en Internet y pidió información sobre su paradero, lo que provocó una amplia cobertura mediática de su caso.

La policía ha informado de que el agente también archivó el mes pasado otra denuncia por desaparición relacionada con un hombre de 60 años, basada en una declaración igualmente falsa. El cadáver del hombre fue hallado el sábado, también en Jeju.

La policía detuvo a Bu el lunes y anunció que está investigando las 298 denuncias de personas desaparecidas que él tramitó desde el año pasado, y que está tratando de averiguar por qué Bu tramitó de forma incorrecta esos dos casos.

«Lamentamos profundamente haber causado inquietud entre la ciudadanía por la gestión de los casos de personas desaparecidas en Jeju. Analizaremos nuestro sistema en su conjunto y llevaremos a cabo mejoras institucionales para evitar que se repitan incidentes similares», declaró el lunes el comisario en funciones de la Agencia Nacional de Policía, Yoo Jae-seong, en una sesión de una comisión parlamentaria.

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Afirmó que el último fiasco se debió a una combinación de un problema individual y un fallo sistémico. En virtud de un sistema que ahora está suspendido, los agentes podían archivar por su cuenta las denuncias de personas desaparecidas sin informar a sus superiores.

El ministro del Interior y de Seguridad, Yun Hojung, y el jefe de policía de Jeju, Ko Pyeong-ki, también han pedido disculpas por separado.

A principios de este año, la policía fue objeto de duras críticas por el brutal asesinato de una estudiante de secundaria, después de que el padre del sospechoso —que es agente de policía— y otros agentes fueran acusados de destruir pruebas para ayudarle a eludir el cargo de haber intentado violarla también y evitar así una condena más severa.

«La inquietud de la ciudadanía ha aumentado a medida que han salido a la luz las deficiencias del sistema policial, mientras que la confianza en la policía se ha desplomado», afirmaba el martes el periódico de gran tirada JoongAng Ilbo en un editorial. «La gente tiene derecho a preguntarse a quién puede acudir cuando ni siquiera denunciar una desaparición garantiza que se lleve a cabo una investigación».

Aumenta la preocupación por la imagen de la isla turística de Jeju

La policía encontró otros dos cadáveres en la isla: uno el domingo y el otro el lunes. En ambos casos se había denunciado su desaparición ante la policía, aunque, según los medios de comunicación surcoreanos, Bu no tenía relación alguna con las denuncias de desaparición.

Estas muertes amenazan con dañar la imagen de Jeju, uno de los destinos turísticos más apreciados por los surcoreanos. Situada frente a la costa sur de la península de Corea, la isla ha sido bautizada como el «Hawai de Corea» por sus pintorescos paisajes volcánicos.

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Las redes sociales en Corea del Sur se han llenado de mensajes que avivan los temores sobre la seguridad en Jeju, y algunos de ellos difunden rumores infundados y se burlan de la isla. Las autoridades de Jeju han afirmado que no se han producido cambios significativos en el número de turistas que visitan la isla.

El jueves, el gobernador de Jeju, Wi Seong-gon, anunció una serie de medidas para mejorar la seguridad en la isla. Entre ellas se incluyen la elaboración de un manual de respuesta integrado, la instalación de más cámaras de seguridad y el refuerzo de las patrullas conjuntas de la policía y los voluntarios civiles.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.