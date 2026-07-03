Investigadores de la Universidad del País Vasco, en colaboración con las universidades de Palermo y Granada, determinaron mediante un análisis de datos geodésicos y sísmicos que la península Ibérica registra un movimiento de rotación en el sentido de las agujas del reloj.

Este fenómeno, impulsado por la convergencia de las placas tectónicas de Eurasia y África, provoca que ambos bloques continentales se aproximen a una velocidad de entre cuatro y seis milímetros por año.

El estudio, publicado el 1 de julio de 2026, explica las dinámicas del límite difuso en el Mediterráneo occidental y proyecta que este desplazamiento continuo derivará en la unión física entre la península Ibérica y el norte de África, clausurando el mar Mediterráneo en un plazo estimado de 100 millones de años.

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El Arco de Gibraltar como amortiguador tectónico

A diferencia de otras regiones del planeta donde los límites de las placas tectónicas se encuentran claramente definidos, el sector del Mediterráneo occidental presenta una delimitación difusa.

En esta área, la estructura geológica conocida como el “Arco de Gibraltar” ejerce una función determinante en la distribución de las fuerzas tectónicas.

Al este del estrecho de Gibraltar, la corteza terrestre absorbe de manera significativa la deformación generada por la colisión entre la placa euroasiática y la africana, actuando como un amortiguador mecánico.

Por el contrario, en el sector suroeste del estrecho se registra un impacto directo sin atenuación, lo que origina el desequilibrio de fuerzas que impulsa la rotación horaria de la península Ibérica.

Contraste con el movimiento de los países vecinos

El comportamiento geodinámico de España y Portugal difiere de las tendencias observadas en otras naciones del entorno europeo.

Mientras la península Ibérica rota de este a oeste arrastrando al resto del continente sin fracturar la unión con Francia, otros sectores mediterráneos experimentan desplazamientos inversos:

Italia: Registra una rotación en sentido antihorario que incrementa de manera sostenida la presión tectónica en la zona de la cordillera alpina.

Placa de Anatolia (Turquía): Presenta igualmente un movimiento de rotación antihorario, cuya consecuencia directa se manifiesta en una alta actividad sísmica y en la formación de estructuras montañosas.

Los científicos precisan que la base de datos utilizada para el hallazgo combina mediciones de deformación satelital mediante el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) recopiladas desde 1999, junto con el historial de esfuerzos tectónicos derivados de sismos registrados desde la década de 1980.

Fases del cierre continental y aplicaciones en la prevención sísmica

Las proyecciones geológicas indican que el actual ritmo de aproximación de cuatro a seis milímetros anuales se mantendrá estable durante los próximos 20 millones de años.

Los modelos matemáticos prevén que dentro de 50 millones de años el proceso de convergencia experimentará una aceleración notable, transformando la región en uno de los perímetros volcánicos y sísmicos más activos del planeta, hasta consolidar la unión con Marruecos dentro de 100 millones de años en el marco de la teoría de la “Pangea Ultima”.

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Más allá de los escenarios a largo plazo, los autores de la investigación destacaron la utilidad inmediata del mapa de deformación rotacional obtenido.

Asier Madarieta-Txurruka, uno de los responsables del proyecto, señaló que cruzar los datos satelitales con los sísmicos permite identificar con precisión milimétrica los sectores en colisión directa.

Esta información facilita la localización de fallas activas y estructuras tectónicas ocultas en regiones con deformación significativa pero de difícil diagnóstico, tales como los Pirineos occidentales y las provincias de Cádiz y Sevilla, permitiendo anticipar la magnitud y características de futuros sismos en el territorio español.