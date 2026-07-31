CEUTA, España. España desplegará fuerzas armadas para restablecer el orden en su frontera con Marruecos, en Ceuta, después de que miles de migrantes entraran en el pequeño territorio español, causando la muerte de al menos nueve personas.

El anuncio se produjo después de que las autoridades locales de Ceuta solicitaran refuerzos al gobierno central en Madrid para gestionar la crisis fronteriza, que se agudizó el jueves con la entrada masiva de personas a la frontera.

El gobierno español anunció el envío de las Fuerzas Armadas para ayudar a la Guardia Civil a “mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”. También anunció que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañaría al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una visita a Ceuta el viernes.

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“La situación es un caos absoluto”, declaró a Associated Press Rachid Sbihi, presidente de la asociación que representa a los agentes de la Guardia Civil que patrullan la frontera en Ceuta. “No es posible dar cifras exactas, pero hay miles de migrantes cruzando”, dijo, añadiendo que la frontera se había “colapsado por completo”.

Achraf Maimouni, miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en el norte de Marruecos, describió la situación como “excepcional”.

“La frontera de Tarajal se abrió esta mañana en circunstancias inusuales y la gente cruzó”, dijo.

Un vídeo mostraba a multitudes, principalmente marroquíes, caminando alrededor de los rompeolas de la playa de Tarajal hacia las carreteras locales. Si bien la mayoría parecían ser hombres jóvenes, también había familias con mujeres y niños pequeños.

“¡Viva España!“, gritaban algunos a un fotógrafo independiente que trabajaba para la AP. No estaba claro de inmediato qué motivó a tantos migrantes a cruzar a Ceuta.

La delegación del gobierno español en Ceuta informó que al menos nueve personas murieron el jueves durante el caos. No proporcionó detalles sobre las circunstancias de las muertes, pero se podían ver cuerpos flotando en el agua. Decenas de personas han muerto este año intentando llegar a Ceuta, según las autoridades locales.

Las llegadas habían ido en aumento, pero aún se desconocen las razones.

La escalada en la frontera entre España y Marruecos se produce tras un repunte de migrantes que intentaron llegar al pequeño enclave, principalmente nadando, el miércoles.

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Las autoridades marroquíes no se han pronunciado públicamente sobre los cruces, y el Ministerio del Interior de Marruecos no respondió a las solicitudes de comentarios.

El Ministerio del Interior de España declaró que el gobierno marroquí estaba “cooperando estrechamente” con España para gestionar la situación y que la policía marroquí está deteniendo a “numerosas personas” que intentan cruzar la frontera. Ambos países acordaron trabajar juntos “para el retorno, lo antes posible, de todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta”.

El ministerio había declarado anteriormente que garantizaría la seguridad de los ciudadanos y la integridad de la frontera nacional, pero que el gobierno español no podía declarar el estado de emergencia nacional —como habían solicitado las autoridades locales— por motivos migratorios.

El caos tuvo repercusiones en Italia, otro destino clave para los migrantes. La primera ministra Giorgia Meloni amenazó con suspender el acuerdo Schengen de fronteras abiertas entre Italia y España “para defender nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”, aunque Italia no comparte frontera con España.

Las autoridades de Ceuta habían vinculado previamente el aumento de la llegada masiva de migrantes a una sentencia del Tribunal Supremo español de principios de este mes que prohibía a las autoridades devolver inmediatamente a los migrantes que llegan por mar sin el debido proceso. La sentencia no se aplica a los migrantes que entran en España por tierra, incluso escalando la valla fronteriza.

Sin embargo, algunos activistas en Marruecos expresaron dudas de que la sentencia estuviera detrás del aumento de la llegada masiva, argumentando que la mayoría de los migrantes desconocían dichas decisiones legales.

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España es un punto de llegada clave a Europa para los migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o huir de la violencia en sus países de origen.

Para llegar a Ceuta, situada en la costa norte de África, los migrantes suelen nadar desde la localidad marroquí de Fnideq, recorriendo unos 5 kilómetros hasta llegar a territorio español. Otros intentan cruzar desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor.

Las escenas de personas cruzando la frontera recuerdan la crisis fronteriza de mayo de 2021, cuando más de 8,000 migrantes llegaron a Ceuta en tan solo dos días.

En aquel entonces, Marruecos fue acusado de relajar los controles fronterizos y permitir el paso de migrantes a Ceuta después de que España autorizara al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a recibir tratamiento en un hospital español, lo que desencadenó una crisis diplomática entre Rabat y Madrid. El Frente Polisario, independentista, lleva décadas reivindicando ser el legítimo representante del pueblo saharaui del Sáhara Occidental. Marruecos reclama el Sáhara Occidental como territorio propio.

Juan Jesús Vivas, presidente del gobierno regional de Ceuta, solicitó al gobierno central que declare el estado de emergencia.