Los colegios electorales abrieron en España a las 9:00 horas (8:00 GMT) de este domingo para los comicios generales que renovarán el Congreso y el Senado, las dos cámaras parlamentarias, y de los que saldrá el próximo Gobierno.

Están convocados 38.6 millones de electores, de los que 35.9 millones residen en España, y que podrán votar hasta las 20.00 horas (19.00 GMT) para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores.El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al que será presidente del Gobierno durante los cuatro años próximos.

Son las decimoséptimas elecciones generales en los más de 50 años del actual periodo democrático de España y las primeras para 1,615,034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023.

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Los electores votarán en 61,033 mesas, distribuidas en 22,493 locales. Por vez primera, los electores podrán identificarse con el documento oficial digital que acredita quiénes son.

Las mesas están formadas por 183,099 personas (un presidente y dos vocales), elegidas por sorteo.

Una vez concluida la votación, el escrutinio de papeletas comenzará inmediatamente, y una hora más tarde, aproximadamente, comenzarán a publicarse datos parciales provisionales, según las previsiones del Ministerio del Interior.

Más de 100,000 agentes de varios cuerpos policiales velarán por la seguridad del proceso electoral en todo el país.

A estas elecciones generales se presentan 895 candidaturas, aunque solo obtendrían representación parlamentaria Partido Socialista (actualmente en el Gobierno), Partido Popular (conservador), Vox (extrema derecha) y Frente Amplio de izquierdas, según las encuestas.

También conseguirían parlamentarios un puñado de pequeños partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, además de algún regionalista.

Los últimos sondeos electorales, publicados hace una semana, pronosticaban que la izquierda perdería el poder y gobernarían los conservadores con la colaboración de la extrema derecha.