WELLINGTON, Nueva Zelanda— Para los pasajeros de la aerolínea australiana de bajo coste Jetstar, los días en los que había que meter a la fuerza la maleta en un compartimento superior ya repleto de las maletas grandes de los compañeros de asiento están llegando a su fin, pero hay una trampa. La aerolínea cobrará a los pasajeros por guardar el equipaje de mano en los compartimentos superiores a partir de febrero de 2027.

La medida se adoptó después de que tanto los pasajeros como el personal de la aerolínea señalaran que «el pesaje del equipaje en la puerta de embarque y la dificultad para encontrar espacio en los compartimentos superiores son los aspectos más estresantes de la experiencia en el aeropuerto», según indicó la compañía aérea en un comunicado emitido el miércoles. Esto convierte a Jetstar en la última aerolínea de bajo coste en introducir un sistema de pago por el equipaje de mano, algo que ya es habitual en las aerolíneas de bajo coste de Estados Unidos y Europa, que suelen cobrar a los pasajeros por utilizar los compartimentos.

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Jetstar ha indicado que los pasajeros podrán guardar sin coste alguno debajo del asiento de delante un bolso, una funda para el portátil o una mochila pequeña que se ajuste a las medidas especificadas. El coste por utilizar los compartimentos superiores de la cabina partirá de 25 dólares australianos (18 dólares) por trayecto, y el precio dependerá de la ruta.

Las maletas guardadas en los compartimentos pueden pesar hasta 10 kilogramos (22 libras) y el personal de la aerolínea ya no las pesará mientras los pasajeros hacen cola para embarcar, según ha informado Jetstar. Se eliminará el límite de peso actual de 7 kilogramos (15 libras) para los objetos pequeños que se colocan debajo de los asientos de los pasajeros.

Al igual que muchas compañías aéreas de todo el mundo, las aerolíneas de Australia y Nueva Zelanda ya han introducido tasas por el equipaje facturado, la selección de asiento y algunas opciones de restauración y entretenimiento a bordo. Sin embargo, un analista del sector señaló que Jetstar fue la primera en cobrar por el uso de los compartimentos superiores.

«Esto va a causar malestar, porque los viajeros australianos tienen unas expectativas muy altas», afirmó Sharon Petersen, directora ejecutiva de AirlineRatings.com. «Durante mucho tiempo han vivido en una burbuja en la que solo existían las opciones de servicio completo».

Jetstar afirmó que este cambio reduciría las molestias en las puertas de embarque.

«Al ofrecer a los clientes una bolsa para guardar debajo del asiento, con la opción de añadir el servicio de equipaje de mano prioritario, podemos aprovechar mejor el espacio de los compartimentos superiores, agilizar el embarque y contribuir a que más vuelos salgan a tiempo», afirmó Stephanie Tully, directora ejecutiva de Jetstar, en un comunicado.

Añadió que esta medida garantizaría que los clientes solo pagaran por lo que necesitaran. Petersen, sin embargo, señaló que las tarifas básicas de Jetstar seguían siendo más elevadas que las de las aerolíneas de bajo coste europeas que habían implantado políticas similares.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.