NUEVA YORK — Los auxiliares de vuelo de WestJet, la segunda aerolínea más grande de Canadá, se declararon en huelga el domingo por un conflicto salarial.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, que representa a los 4,400 tripulantes de cabina de la aerolínea, anunció la huelga en su página de Facebook sin dar más detalles. La empresa había cancelado más de 300 vuelos hasta las primeras horas del domingo, lo que trastocó los planes de viaje en Canadá en medio de un fin de semana de tres días.

WestJet confirmó la huelga y señaló que su prioridad sigue siendo mantenerse a disposición del sindicato para llegar a un acuerdo.

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Un tema clave del conflicto era cómo se debe remunerar a los auxiliares de vuelo por las tareas realizadas mientras aún se encuentran en tierra. El sindicato afirmó que parte de ese trabajo no se remunera, mientras que la empresa sostuvo que su personal sí recibió una remuneración, y señaló que el pago se realiza mediante un sistema de «horas de crédito» en lugar de una tarifa por hora.

«Presentamos una propuesta que habría establecido un nuevo estándar para la tripulación de cabina en Canadá, convirtiendo a WestJet en la única aerolínea en ofrecer una tarifa por hora que cubriera todo el tiempo antes y después de los vuelos, además de un aumento salarial de dos dígitos en el primer año, entre otras prioridades planteadas por el sindicato. Lamentablemente, no fue aceptada», señaló el director general del Grupo WestJet, Alexis von Hoensbroech.

La aerolínea indicó que no podía operar ninguno de sus vuelos programados en Boeing 737 o 787, y que se reembolsará el dinero a los viajeros o se les reubicará. WestJet señaló que se pondría en contacto por correo electrónico con las personas que hubieran reservado directamente con la compañía, mientras que quienes hubieran reservado a través de una agencia de viajes o una plataforma de terceros deberán ponerse en contacto con ellas.

Los vuelos de WestJet Encore operados con un Q400, así como los vuelos de código compartido operados por aerolíneas asociadas, no se ven afectados.

El verano pasado, los auxiliares de vuelo de Air Canada, la mayor aerolínea del país, dejaron varados a más de 100,000 viajeros durante la temporada alta de viajes debido a una huelga motivada, en parte, por el mismo tema del trabajo en tierra. Esa huelga duró tres días antes de que las partes llegaran a un acuerdo.

El periodista de The Associated Press Jim Morris, desde Vancouver (Columbia Británica), ha colaborado en este reportaje.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.