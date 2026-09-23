El 19 de octubre de 2021, una paciente que entonces tenía 72 años se internó para someterse a una operación de rodilla derecha en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Luego de una larga espera, comenzaron a prepararla para la intervención en un box de la sala prequirúrgica: le colocaron una cofia y un camisolín, y se quitó la ropa interior y las prótesis dentales. Luego la sedaron e ingresó el anestesiólogo para preguntarle los datos de rigor.

Pero después de darle la información, la conversación tomó otro tenor. El médico, cuyas iniciales son R.P.A., le dijo “qué linda piel tenés” y acto seguido llevó su mano a las piernas de la mujer. “A ver, sus piernas deben tener la misma piel”, le dijo, y a continuación llevó su mano a la zona vaginal de la paciente y abusó de ella. La paciente intentó correrse en la camilla y gritar, pero, pese a llamar dos veces a la enfermera, recién a la tercera la escuchó, ya que, al no tener sus prótesis dentales y estar parcialmente anestesiada, no se le entendía lo que decía. Cuando llegó la enfermera, el anestesiólogo se había ido y ella, aún en estado de shock, le contó lo que había sucedido.

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El cirujano y las enfermeras le dijeron que el hospital tomaría cartas en el asunto y le sugirieron que hiciera la denuncia en la comisaría, la cual la mujer realizó esa misma noche, acompañada por su familia. Los detalles de los hechos surgen del expediente judicial que ahora condenó al centro de salud a indemnizarla con $97,000,000 (de pesos argentinos, lo que representa unos $64,000 estadounidenses).

El fallo se conoció en la tarde del lunes. Se trata de una sentencia definitiva en primera instancia emitida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°34, que se suma a la sentencia penal: la Sala I de la Cámara de Casación Penal ya había determinado la culpabilidad del médico anestesiólogo, condenándolo a tres años y medio de prisión (en primera instancia la pena había sido de ocho años) e inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina por ser autor del delito de abuso sexual simple.

Luego de que LA NACION revelara el caso, en las últimas horas el sanatorio rompió el silencio. “El Hospital Italiano informa que, ante los hechos que dieron origen a la denuncia, el profesional involucrado fue apartado de sus funciones y posteriormente desvinculado de la institución”, refirió en el inicio de un comunicado.

El texto sigue: “Desde el momento en que tomó conocimiento de la situación, el hospital se puso a disposición de la persona afectada y de la Justicia, y colaboró con las autoridades competentes durante el proceso judicial”.

En el documento también se mencionó que el hospital “cuenta con un programa de asistencia social y protocolos institucionales para la prevención y actuación ante situaciones de violencia, orientados a la detección, la intervención y el acompañamiento de la víctima”. “Estos mecanismos contemplan, entre otros principios, la confidencialidad, la celeridad, la asistencia profesional y la no revictimización”, afirmaron.

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Como parte de este abordaje, detallaron: “La institución ha desarrollado procedimientos específicos de actuación: instancias de capacitación para mandos medios y sus equipos, y herramientas para quienes realizan la primera escucha”.

“El Hospital Italiano lamenta profundamente lo sucedido y reafirma su compromiso de prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia, promoviendo un entorno seguro y de confianza para pacientes y para todas las personas que integran la comunidad hospitalaria”, concluye el comunicado.

El médico apeló la sentencia de Casación, pero su reclamo fue declarado inadmisible, y ahora se tramita ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de queja, por lo que el fallo todavía no está firme. La cámara también ordenó investigar otros dos posibles casos de abuso cometido por el mismo anestesiólogo, que surgieron de los testimonios de los enfermeros que trabajaban con él. Según declararon en la causa, en distintas oportunidades informaron a las autoridades del hospital sobre comportamientos sospechosos del médico con mujeres anestesiadas.

El nuevo fallo de la Justicia Civil determinó que existe responsabilidad del profesional, pero también del establecimiento asistencial en el abuso cometido contra una paciente mientras se encontraba en la sala prequirúrgica, donde se realizaban los preparativos previos al ingreso al quirófano. También apunta que, frente a la existencia de advertencias de situaciones similares que habían involucrado al mismo médico, realizadas por personal de enfermería del hospital, hubo una “falta de adopción de medidas eficaces para prevenir nuevos hechos”.

Aquel 19 de octubre, la paciente permaneció internada unas horas más, aunque no la operaron ante la situación que acababa de informar. Tomó intervención la Justicia, iniciando la actuación judicial caratulada “Delito - Ley 11.179 - Art. 119 (1° párrafo) Abuso sexual simple - con intervención del Ministerio Público de la Nación - Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22”.

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Al enterarse de la denuncia que pesaba en su contra, el anestesiólogo alegó que a la hora de los hechos descriptos él había estado en una cirugía y que no tenía puesta la ropa que la mujer describía. Desde la defensa del médico, se apuntó a que la paciente atravesaba un estado confusional, producto de distintas condiciones médicas y farmacológicas.

También se apuntó que, al momento del hecho, la mujer se encontraba cursando o por cursar una descompensación tiroidea asociada a su hipotiroidismo mal controlado, que puede llevar a alteraciones de la percepción y alucinaciones, según surge del expediente. También informó que ese día, “tuvo que tomar la decisión de suministrar una dosis un poco mayor (sedante) debido a que la cirugía que se iba a llevar a cabo en el quirófano 6, que se encontraba demorada”, se lee. Y alegó que “el paciente pierde o altera el recuerdo de 15 o 20 minutos previos y posteriores a la administración” de la droga que utilizó, medazolam.

Los testimonios clave de los enfermeros

A pesar de que el anestesiólogo negó los hechos, para la Justicia penal y también civil, fueron definitivos los testimonios de cuatro enfermeras y un enfermero, que declararon que, en distintas oportunidades, habían informado a las autoridades del centro de salud que habían detectado situaciones sospechosas, no compatibles con el protocolo de actuación de un anestesista. Por ejemplo, que en ocasiones pedía administrar él mismo la sedación previa a la anestesia, que se quedaba a solas con las pacientes y que cerraba la cortina de los box, que lo escuchaban hablar con mujeres sedadas y que, en varias oportunidades, después de que permaneciera varios minutos con las pacientes, al ingresar las enfermeras, encontraron a las mujeres inconscientes, con las piernas dobladas o con el camisolín corrido y el torso desnudo a la vista. Esos movimientos, detallaron, no eran compatibles con una persona sedada o anestesiada.

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Después de que varias denuncias internas llegaron a las autoridades, a los enfermeros se les comunicó que no se podía intervenir si no había algo concreto. En una reunión con las enfermeras denunciantes, según ellas declararon, se les habría pedido que estuvieran vigilantes. “Al final pasó lo que veníamos anunciando… La señora del box 3 me acaba de decir que la manoseó”, recordó en la causa una enfermera que había informado el día d elos hechos.

El 28 de junio de 2022 la fiscalía requirió la elevación a juicio y el 23 de octubre de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 resolvió condenar a R. P. A. a la pena de ocho años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido mediante prácticas análogas al acceso carnal. A la vez, se ordenó extraer testimonios de las partes de la causa y remitirlos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que se investigue la posible comisión de delitos en perjuicio de otras dos pacientes.

El anestesiólogo apeló el fallo y el caso fue elevado a la Sala I de la Cámara de Casación Penal, donde se resolvió modificar la pena y condenarlo, en definitiva, a la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina por ser autor del delito de abuso sexual simple. Contra esa decisión se interpuso el recurso extraordinario federal, el cual se declaró inadmisible el 22 de mayo de 2025.

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Ahora, tramita el recurso de queja ante la Secretaría Judicial N° 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En tanto, en el fuero civil, el juez civil de primera instancia Ignacio Rebaudi Basavilbaso consideró que el anestesiólogo “utilizó su condición de médico, el acceso que tenía a una paciente vulnerable y el ámbito hospitalario para cometer de forma dolosa un acto sexual, lo que no hace más que disparar su responsabilidad como autor de ese ilícito”. Y señaló: “De allí que la responsabilidad del centro asistencial donde se intervino –Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires–, con quien la une una relación de consumo, es inexcusable. Respecto de esta última, dado el incumplimiento de la obligación de seguridad, en definitiva, se pone de resalto que a la actora [la víctima del abuso] le ha fallado todo el sistema de salud, con independencia de sus eslabones considerados en sí mismos”.

Y siguió: “Las propias enfermeras del hospital dieron cuenta a su referente de otras situaciones de connotación sexual que [el médico] tenía con otras pacientes de sexo femenino. Frente a dicha circunstancia, se les solicitó que realizaran un seguimiento y control con el fundamento de poder acreditar los hechos denunciados. (…) Esta actuación del hospital resulta por demás reprochable. No solo por el hecho de poner en cabeza de las propias enfermeras el cuidado y control de [el médico], lo que se tornó materialmente imposible de ejecutar dado el caudal de pacientes y de enfermeros a cargo, sino por la decisión de esperar a que algún paciente radique una denuncia para actuar. Era claro el potencial peligro que significaba para las pacientes femeninas y las autoridades del hospital decidieron no hacer nada al respecto".